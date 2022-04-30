«Национальный банк рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, приобрести полис „Зеленая карта“. 28 апреля 2022 г. регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуют во время пересечения границы с Польшей. Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами», — говорится в сообщении.
Кроме того, процесс оформления «Зеленой карты» существенно упрощен в связи с военным положением. Так, введено онлайн оформление полисов «Зеленая карта» через генерирование соответствующих pdf-файлов (электронный полис). Страны-члены системы «Зеленая карта» признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.
Справка Finance.ua:
с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса «Зеленая карта».