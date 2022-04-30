Обязательно ли наличие полиса «Зеленая карта» при выезде за границу на собственном автомобиле — разъяснение НБУ

Сегодня 10:01 — Страхование

Обязательно ли наличие полиса «Зеленая карта» при выезде за границу на собственном автомобиле — разъяснение НБУ, kuryer.if.ua

Гражданам, выезжающим за границу на собственном автомобиле, необходимо иметь полис « Зеленая карта ».

Об этом сообщает Национальный банк.

«Национальный банк рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, приобрести полис „Зеленая карта“. 28 апреля 2022 г. регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуют во время пересечения границы с Польшей. Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами», — говорится в сообщении.

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Как сообщает НБУ, за два месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы.

«Также они отработали оптимальные условия приобретения и использования такого полиса», — прокомментировала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Сегодня заключить договор международного страхования «Зеленая карта» можно со скидкой 50% у украинских страховщиков.

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Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок — 15 дней, максимальный — не превышает 1 год.

Цена на страховой полис «Зеленая карта» определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков.

Кроме того, процесс оформления «Зеленой карты» существенно упрощен в связи с военным положением. Так, введено онлайн оформление полисов «Зеленая карта» через генерирование соответствующих pdf-файлов (электронный полис). Страны-члены системы «Зеленая карта» признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

Справка Finance.ua:

с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса «Зеленая карта».

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