Каско или Зеленая карта: в чем отличия — Finance.ua
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Каско или Зеленая карта: в чем отличия

Сегодня 21:01Страхование
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Каско — это добровольный вид страхования, защищающий от ущерба, причиненного ДТП, погодными условиями, противоправными действиями третьих лиц, повреждений, угона или тотального уничтожения авто (когда более 75% авто не подлежит восстановлению).
В отличие от Зеленой карты, такой полис не обязателен — штрафы за его отсутствие не предусмотрены. Однако такой вид страхования надежно защищает автомобили.
Какие риски покрывает каско, а также о преимуществах такого полиса рассказала руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач во время вебинара «Как работают Зеленая карта и Каско за рубежом».
В случае ДТП, где виновником является владелец полиса, каско покрывает восстановительные работы по его автомобилю.
В зависимости от программ каско покрывает следующие риски:
  • ущерб в результате ДТП;
  • угон транспортного средства;
  • убытки в результате противоправных действий третьих лиц;
  • ущерб вследствие стихийных бедствий;
  • ущерб вследствие падения предметов на ТС;
  • повреждение стекла.
Какие риски не покрывает каско:
  • потерю эксплуатационных качеств автомобиля (например, незначительные сколы лакокрасочного покрытия и т.п.);
  • воровство колес, колпаков, запасок, аккумулятора, молдингов, номерных знаков, антенн, эмблем, стекла внешних зеркал (кроме похищения вместе с ТС);
  • кражу оборудования из салона ТС, без наличия следов взлома;
  • хищение дополнительного оборудования, если оно не было указано в договоре;
  • ущерб, связанный с военными действиями (артобстрелы, попадание ракет или их обломков, пулевые обстрелы и т.п.).
Страхователь может самостоятельно выбрать программу страхования, размер франшизы и на кого будет распространяться действие полиса. Также можно выбрать территорию действия полиса — Украина или Украина и Европа.
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«А еще если водитель имеет большой опыт вождения автомобиля, то стоимость полиса будет значительно меньше, чем при использовании этого автомобиля любым лицом», — рассказала эксперт.
Зачем это вообще, и как это работает? Полис каско — это ваша дополнительная безопасность. Например, из-за войны сейчас многие украинцы были вынуждены пересекать границу на собственных автомобилях. Многие делали это впервые, а незнакомая дорога — это еще один стресс.
«Приходилось привыкать к новым иностранным правилам дорожного движения, знакам, дорогам и т.д. Это дополнительная нагрузка для водителей. Все эти примеры являются основаниями для того, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от страховых случаев. Поэтому рассмотрим, как полис каско работает в Украине и чем его действие отличается за границей», — объяснила руководительница службы заботы.
Как каско работает в Украине
  • водитель звонит в страховую компанию и сообщает о наступлении страхового события. При необходимости и в зависимости от размера ущерба и других участников вызывается полиция, скорая помощь, МЧС и другие компетентные органы;
  • также в зависимости от размера ущерба на ДТП выезжает представитель страховой компании для осмотра авто;
  • на протяжении 3 рабочих дней необходимо предоставить всю документацию в страховую компанию и поехать на СТО для оценки ущерба. Эта информация будет передана в страховую компанию, где в течение нескольких дней (от 3 до 10 в зависимости от страховой компании) составляется акт и передается на СТО. Туда в дальнейшем страхователь направляется на ремонт автомобиля.
Введение военного положения на территории, где произошел страховой случай, не является основанием для отказа в страховом возмещении. Сейчас все компании регулируют страховые события по упрощенной системе, то есть без посещения офиса компании. Все события рассматриваются в индивидуальном порядке и принимаются с учетом всех обстоятельств и доказательств.
Как это работает в Европе
Водитель должен позвонить в страховую компанию и сообщить о наступлении страхового случая. Здесь сотрудник страховой компании будет вашим другом, который поэтапно будет рассказывать алгоритм действий и подскажет, что нужно делать. В дальнейшем есть 2 варианта, в зависимости от страхового случая:
  • убытки без наличия второго участника ДТП будут урегулированы в соответствии с условиями договоров (лимит на выплату, как правило, до 5% от страховой суммы);
  • ущерб со вторым участником необходимо оформить как ДТП в соответствии с законодательством страны пребывания и вызвать полицию и соответствующие органы. Как правило, во всех странах Европы ущерб без наличия пострадавших оформляется с помощью европротокола.
Как страховая проводит калькуляцию
  • запасные части по счету СТО считаются по курсу Нацбанка;
  • работы по нормативам работ СТО за границей считаются по среднерегиональным расценкам в Украине.
Все выплаты при этом производятся исключительно в гривне на расчетные счета клиентов.
«Из очевидных плюсов каско за рубежом — тот факт, что вы сможете самостоятельно выбрать СТО, на котором будет производиться ремонт вашего авто», — подчеркнула Горбач.
Каско или Зеленая карта: в чем отличия
Как оформить каско
Алгоритм действий в Украине и за рубежом одинаковый:
  • сейчас многие страховые компании ввели электронный полис каско, который можно оформить дистанционно;
  • после согласования всех условий со страховой вам нужно отправить ей стандартный перечень документов: паспорт, налоговый номер, водительское удостоверение и техпаспорт авто;
  • пока страховая готовит договор, вам необходимо самостоятельно произвести осмотр авто по нормативам страховой компании, которые вам будут отправлены сотрудником компании;
  • после фотографирования авто вы отправляете фото авто и оплачиваете полис, который придет вам на электронную почту.
Кстати, оформить каско можно прямо на Finance.ua. Оставив 1 заявку, вы получите целых 5 предложений по каско. Каждое дешевле, чем в страховой. И 20 литров топлива в подарок.

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По материалам: Finance.ua
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