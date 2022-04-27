Рада планирует вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили — Finance.ua

Рада планирует вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили

Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Рада планирует вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.

Об этом известно со страницы законопроекта № 7311

Этим законопроектом предлагается ряд налоговых и таможенных изменений, в частности — увеличение военного сбора вдвое с 1,5% до 3% и разрешение на возмещение налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В части таможенных платежей парламент предлагает возобновить налогообложение, действовавшее до начала апреля для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также для транспортных средств, ввозимых гражданами для свободного обращения.

Кроме того, «старое» налогообложение хотят вернуть для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Документ инициирован главой и членами налогового комитета ВРУ.

Напомним, в льготном режиме, который отменяет уплату таможенных пошлин на ввоз ряда товаров, уже ввезено более 19 тысяч авто. Это создает проблемы для ввоза гуманитарной помощи и оружия для Украины.

Оформление новых транспортных средств занимает много времени, поэтому в очередях простаивают волонтеры с гуманитарными грузами и военной помощью.

Растаможить автомобиль для собственных нужд из стран Евросоюза при нулевой пошлине теперь можно только на шести пунктах пропуска, чтобы гумпомощь могла беспрепятственно передвигаться на границе, но водители нарушают новые правила.

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