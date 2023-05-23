Курс наличной гривны самый крепкий с начала года: аналитики ICU рассказали о состоянии валютного рынка — Finance.ua

Курс наличной гривны самый крепкий с начала года: аналитики ICU рассказали о состоянии валютного рынка Сегодня 11:01 — Валюта

Курс наличной гривны самый крепкий с начала года: аналитики ICU рассказали о состоянии валютного рынка

За прошлую неделю ситуация на валютном рынке улучшилась, а наличная гривна усилилась до максимума с начала года.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

«На розничном рынке сбалансированность улучшилась. В целом физические лица за четыре дня недели приобрели валюты в целом на 11 млн долл. больше, чем продали. Это почти втрое меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю курс наличной гривны усилился примерно на 0,5%, или 20 копеек, до 37,1−37,7 грн/долл., что стало максимумом с начала года. В целом с начала года укрепление составляет более 7%, или примерно 3 грн. Разница наличного курса с курсом, который значительная часть банков использует для карточных расчетов и для приобретения валюты с размещением на депозитах, сузилась до 30 копеек.

«Межбанковский валютный рынок остается под контролем НБУ без значительных изменений в объемах покупки и продажи валюты клиентами (юридическими лицами) банков. В то же время на наличном рынке предложение валюты улучшается, что продолжает усиливать курс гривны . Поэтому физлица не заинтересованы в приобретении валюты для депозитов, а предпочитают покупку наличной валюты по курсу, который почти не отличается от безналичной. Это также и причина увеличения продажи безналичной валюты, поскольку курс продажи валюты в безналичной форме почти не отличается от наличной», — сообщили в ICU.

Справка Finance.ua:

в Национальном банке пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ;

экономический эксперт Борис Кушнирук прогнозирует, что летом 2023 года курс доллара в Украине может ослабнуть, гривна же продолжит укрепляться, но при определенных условиях;



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УНІАН По материалам:

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