Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30% — Finance.ua
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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30%

Валюта
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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30%
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30%
Национальный банк Украины в течение недели с 15 по 19 мая 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 11,59 млн долларов и продал 391,96 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 380,37 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Таким образом, Нацбанк сократил продажу валюты на 29% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 535,74 млн долларов.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 108,91 млн долларов и продал 9 836,33 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 9 727,42 млн долларов.
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 30%
Пока что в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривны, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.
Напомним, в апреле НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с лета прошлого года — до 1 370,4 млн долларов. Этому способствовало сезонное увеличение предложения наличной иностранной валюты аграриями, которые производили закупку посевного материала, удобрений и топлива для посевной.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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