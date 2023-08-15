Курс доллара вырос до максимума за месяц из-за проблем экономики Китая — Finance.ua

Курс доллара вырос до максимума за месяц из-за проблем экономики Китая Сегодня 11:15 — Валюта

Курс доллара превзошел месячный максимум, поскольку инвесторы искали убежища из-за опасений по поводу экономики Китая. Индекс доллара, который отслеживает курс относительно основных мировых валют, вырос на 0,3% до 103,170, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Об этом сообщает Reuters

Источник сообщил Reuters, что Country Garden, крупнейший частный застройщик Китая, впервые пытается отсрочить платеж по частным облигациям, что является новым признаком стресса в секторе.

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Тем временем две китайские компании, зарегистрированные на бирже, заявили в выходные, что они не получали платежи по инвестиционным продуктам с последующим сроком погашения от управляющей компании Zhongrong International Trust Co.

«Многие трейдеры снова обращают внимание на Китай, — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA. — Я думаю, что есть так много беспокойства только по поводу их перспектив роста, их текущего кризиса с недвижимостью, и я думаю, что один из крупнейших управляющих активами не может выполнить долговые обязательства — это большой красный флаг».

Министр финансов Джанет Йеллен назвала экономические проблемы Китая «фактором риска» для США, однако это не сильно подорвало ее оптимизм по отношению к американской экономике, сообщает Bloomberg

«Замедление роста в Китае повлияет на его азиатских соседей, но некоторые последствия будут иметь место и в Соединенных Штатах», — сказала Йеллен.

По ее словам, в США «мы ​​наблюдаем замедление роста, но рост остается здоровым, рынок труда очень силен, а инфляция снижается».

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«Я очень хорошо отношусь к перспективам США в целом. Давайте назовем это риском», — сказала она, имея в виду Китай.

Комментарии Йеллен прозвучали несколько дней спустя после того, как президент Джо Байден назвал экономические проблемы Китая «бомбой замедленного действия» и назвал лидеров Коммунистической партии «плохими людьми».

На этой неделе продолжали расти опасения по поводу перспектив экономического роста в Китае. Юань упал до самого низкого уровня с ноября после выхода серии разочаровывающих экономических показателей. В этом году валюта упала примерно на 5%, что стало самым плохим показателем в Азии после иены.

Среди худших показателей для китайской экономики банковские кредиты упали до 14-летнего минимума, потребительские цены и цены производителей снизились, а экспорт упал больше всего с февраля 2020 года.

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