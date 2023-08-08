Курс доллара в ближайшие дни — прогноз банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Курс доллара в Украине до конца текущей недели (13 августа) будет находиться в диапазоне 37,1 — 37,5 грн/долл. Как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, в указанный период на рынке будет наблюдаться тенденция к медленному тяготению курса доллара к официальному, передает 24 канал

«Это дает повод прогнозировать постепенное снижение спроса на иностранную валюту и коррекцию наличного курса. На мой взгляд, на этой неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара. А курс в ближайшие семь дней будет находиться в диапазоне 37,1 — 37,5 гривны «, — отметила она.

По словам банкира, переходная дата и массовые выплаты зарплат подпитали спрос на иностранную валюту и спровоцировали небольшое подорожание доллара на прошлой неделе.

«Таким образом, курс большую часть прошлой недели удерживался в диапазоне 37,3 — 37,45 гривны», — добавила Золотько.

УНІАН По материалам:

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