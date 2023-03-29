Курс доллара в Украине в 2023 году — прогноз Concorde Capital — Finance.ua
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Курс доллара в Украине в 2023 году — прогноз Concorde Capital

Валюта
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Средний курс доллара в Украине в 2023 году составит 36,6 грн/долл.
Такой прогноз сделали аналитики Concorde Capital, отмечая, что средний курс в этом году будет на уровне официального, передает 24 канал.
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По мнению аналитиков, резервы НБУ составят почти 31 миллиард долларов.
Также отмечается, что это самый оптимистичный прогноз по курсу доллара среди озвученных экспертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics и sense Bank.
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Кроме того, по прогнозу аналитиков реальный ВВП будет — 3%, а номинальный ВВП — 157 миллиардов долларов.
В начале апреля курс доллара будет колебаться в диапазоне 38-38,8 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.
Директор департамента казначейства акционерного общества «КОМИНБАНК» Герман Марченко уверен, что курс доллара и курс евро в апреле будут находиться в привычных коридорах. Существенных экономических и военно-политических причин для глобальных изменений на валютном рынке сейчас нет.
Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий не исключает, что курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл., гривна продолжит укрепляться.

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По материалам:
УНІАН
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