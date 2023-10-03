Курс доллара в Украине будут обновлять каждый день: когда ждать первых изменений — Finance.ua

Курс доллара в Украине будут обновлять каждый день: когда ждать первых изменений Сегодня 11:02 — Валюта

Курс доллара в Украине будут обновлять каждый день: когда ждать первых изменений

Национальный банк с сегодняшнего дня перешел от фиксированного курса гривны к доллару к режиму управляемой гибкости обменного курса. НБУ установит официальный курс на 4 октября с учетом торгов на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщили в НБУ во время брифинга.

Первые данные НБУ обнародует около 12:30 — это так называемый индикативный курс по информации о ходе торгов на межбанке.

Затем после 15:30 НБУ опубликует официальный курс. Однако он не будет существенно отличаться от действующего сегодня фиксированного 36,57 грн/доллар.

Читайте также Нацбанк переходит к гибкому курсу: что изменится для населения

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, переход к более гибкому курсу гривны к доллару с 3 октября не означает, что он будет определяться рынком, как было до войны. По его словам, НБУ не отпускает курс в свободное плавание. «НБУ будет присутствовать, будет присутствовать мощно, чтобы сглаживать чрезмерные колебания», — сказал он.

Таким образом, существенных изменений курса сегодня ждать не стоит. С сегодняшнего дня банки будут продавать и покупать валюту по свободному курсу без ограничения в 1% официального курса, действовавшего с начала войны. Однако присутствие на рынке НБУ приведет к тому, что курс будет близок к тому, который был зафиксирован с июля прошлого года (36,57 грн/доллар).

Читайте также Дефицит валюты растет: НБУ продал из резервов рекордный с января объем долларов

Глава НБУ Андрей Пышный также объяснил, что это решение касается только бизнеса, который покупает и продает валюту на межбанке. По его словам, население давно живет в режиме гибкого курса.

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, НБУ готов влиять на наличный рынок после введения режима гибкости обменного курса.

Напомним, Национальный банк с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года — 36,57 грн/доллар.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.