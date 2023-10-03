Нацбанк переходит к гибкому курсу: что изменится для населения — Finance.ua

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Нацбанк переходит к гибкому курсу: что изменится для населения

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Нацбанк переходит к гибкому курсу: что изменится для населения
Нацбанк переходит к гибкому курсу: что изменится для населения
Национальный банк с 3 октября вводит режим управляемой гибкости обменного курса.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В чем отличие от «плавающего курса»

НБУ перешел к управляемой гибкости обменного курса. Этот режим отличается от того, что действовал до 24 февраля 2022 года, когда НБУ только сглаживал курсовые колебания.
Довоенный режим сейчас не подходит, ведь на рынке есть структурный дефицит валюты, который при плавании курса приводил бы к постоянному ослаблению гривны.
При управляемой гибкости НБУ будет компенсировать эту структурную разницу между спросом и предложением валюты. Благодаря этому курс сможет двигаться в обе стороны: как расти, так и снижаться.
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К тому же НБУ будет существенно ограничивать движения курса, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.
У Национального банка значительный объем международных резервов — около 40 млрд долл. США в начале сентября. Это усиливает нашу способность сохранять курсовую устойчивость.

Что изменится для населения

Правила установки наличного карточного курса останутся без изменений. Именно в этих сегментах рынка покупает и продает валюту население.
Напомним, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не являются фиксированными. Важно, что усилия НБУ и в дальнейшем направляются на минимизацию разницы между наличным и официальным курсом. Для этого достаточно инструментов и ресурсов.
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В частности, НБУ может принять меры как для увеличения возможностей банков удовлетворять спрос клиентов на наличную валюту, так и для расширения возможностей клиентов покупать валюту на наличном рынке и в онлайне.

Зачем было переходить к управляемой гибкости курса

Украинский и мировой опыт свидетельствует, что длительная фиксация обменного курса приводит к возникновению дисбалансов и вызывает серьезные проблемы в будущем. Это может не только ослабить экономику и финансовую систему сейчас, но и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины.
Большинство украинцев хорошо помнят валютные кризисы 2008 и 2014−2015 годов, когда национальная валюта существенно ослаблялась. Глубина этих кризисов во многом усиливалась из-за многолетней фиксации курса.
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Многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается одинаково. Речь идет о накоплении валютных дисбалансов, исчерпании международных резервов, вынужденной глубокой девальвации и о значительном экономическом спаде.
К тому же длительная фиксация курса создает обманчивое чувство его стабильности. Чем дольше НБУ удерживал бы этот режим, тем труднее было бы из него выходить.
Чтобы избежать всех этих негативных последствий, Национальный банк постепенно, создав все необходимые предпосылки, увеличивает гибкость курса и переходит в режим управляемой гибкости.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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