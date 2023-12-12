Курс доллара от МВФ: какой среднегодовой курс гривны к доллару заложили в программе — Finance.ua

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Курс доллара от МВФ: какой среднегодовой курс гривны к доллару заложили в программе

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Курс доллара от МВФ: какой среднегодовой курс гривны к доллару заложили в программе
Курс доллара от МВФ: какой среднегодовой курс гривны к доллару заложили в программе
Расчетный среднегодовой курс гривны к доллару США на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF от МВФ, составляет 41 грн/$.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Напомню, МВФ никогда не дает прогноз обменного курса. Но в своих расчетах все равно должен отталкиваться от определенного прогноза. И путем решения бесхитростного математического уравнения можно вычислить этот прогноз. Есть определенная небольшая погрешность из-за округления, но для „сверки часов“ это не существенно. Следовательно, расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF, составляет 41 грн/$. Здесь без сенсаций», — написал он.

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Прогнозный курс, заложенный правительством в бюджет-2024, составляет 40,7 грн/$.
«Каким будет фактический курс, сможем свериться через год», — резюмировал Даниил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности;
  • экономические эксперты спрогнозировали, каким может быть курс доллара в Украине до конца 2023 года. Речь идет как о безналичном, так и о наличном курсах;
  • объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2022 года.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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