Курс доллара от МВФ: какой среднегодовой курс гривны к доллару заложили в программе — Finance.ua

Курс доллара от МВФ: какой среднегодовой курс гривны к доллару заложили в программе Сегодня 17:03 — Валюта

Курс доллара от МВФ: какой среднегодовой курс гривны к доллару заложили в программе

41 грн/$. Расчетный среднегодовой курс гривны к доллару США на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF от МВФ, составляет

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Напомню, МВФ никогда не дает прогноз обменного курса. Но в своих расчетах все равно должен отталкиваться от определенного прогноза. И путем решения бесхитростного математического уравнения можно вычислить этот прогноз. Есть определенная небольшая погрешность из-за округления, но для „сверки часов“ это не существенно. Следовательно, расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF, составляет 41 грн/$. Здесь без сенсаций», — написал он.

Прогнозный курс, заложенный правительством в бюджет-2024, составляет 40,7 грн/$.

«Каким будет фактический курс, сможем свериться через год», — резюмировал Даниил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

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Фінансовий клуб По материалам:

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