Курс доллара останется стабильным, но недолго — прогноз экспертов — Finance.ua
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Курс доллара останется стабильным, но недолго — прогноз экспертов

Валюта
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Курс доллара останется стабильным, но недолго — прогноз экспертов
Курс доллара останется стабильным, но недолго — прогноз экспертов
Курс доллара в Украине вырастет до конца года, но не столь значительно. Многое зависит от внешней помощи.
Об этом пишет Телеграф.
«Если вливания в украинский бюджет от стран-партнеров останутся стабильными, а в стране не начнется кризис, связанный с другими причинами, в первом полугодии 2023 г. серьезных колебаний курса не будет», — сказано в сообщении.
По мнению главы департамента макроэкономических исследований ICU Виталия Ваврищука, во втором полугодии возможна корректировка официального курса доллара США.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По мнению другого эксперта — главы Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, на курсе валют отразится инфляция и рыночный курс гривны упадет на 10-15%. Стабилизировать экономику Украины может только окончание войны с россией.
По состоянию на 19 января в среднем по Украине в обменниках доллар стоит 40,28/40,4 грн, а в банках — 40/40,55 грн. Он пошел на снижение. Что касается курса евро, то на черном рынке его стоимость 43/43,255 грн, а в банках — около 42,450/43,3 грн.

Справка Finance.ua:

  • бизнес ожидает, что среднее значение обменного курса через 12 месяцев составит 42.59 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 41.93 грн/долл. США);
  • в Верховной Раде уверены, что в течение 2023 года курс гривны к доллару США будет стабильным и не упадет ниже планки, запланированной правительством. Так, в парламенте прогнозируют, что гривна будет держаться на уровне 41 грн. за доллар США в течение этого года;
  • в Национальном банке считают, что валютный рынок «привык» к массированным обстрелам Украины со стороны российской армии, а потому не демонстрирует колебаний.
По материалам:
Телеграф
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