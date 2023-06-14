Курс доллара: финансовые аналитики улучшили прогнозы (инфографика) — Finance.ua
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Курс доллара: финансовые аналитики улучшили прогнозы (инфографика)

Валюта
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Инфляционные и курсовые ожидания в Украине за последние два месяца улучшились. Финансовые аналитики обновили прогнозы.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
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По данным НБУ, финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 40,04 грн/доллар.
Курс доллара: финансовые аналитики улучшили прогнозы (инфографика)
Кроме того, банкиры ожидают курс 41,38 грн/доллар (прогноз за апрель), а население Украины — 39,43 грн/доллар (данные за май).
Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине упал за май на 0,5% до 37,59 гривны до минимума с июня прошлого года. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,5%.
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Финансовые аналитики также улучшили ожидания роста потребительских цен в следующие 12 месяцев до 13,5% с 16,2% в апреле.
Банкиры ожидают инфляцию 17,4% (прогноз за апрель), а население Украины — 11,2% (данные за май).
Курс доллара: финансовые аналитики улучшили прогнозы (инфографика)
Отметим, в мае инфляция в Украине замедлилась до 15,3%. НБУ ожидает, что до конца года она будет менее 15%, а в 2024 году менее 10%.
По материалам:
РБК-Україна
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