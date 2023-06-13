В Гостаможслужбе жалуются на стабильный официальный курс доллара в Украине — Finance.ua

В Гостаможслужбе жалуются на стабильный официальный курс доллара в Украине Сегодня 13:02 — Валюта

В Гостаможслужбе жалуются на стабильный официальный курс доллара в Украине

Официальный курс доллара США, установленный на уровне 36,57 грн/долл., приводит к недопоступлениям таможенных платежей.

Об этом заявляют в Государственной таможенной службе.

«Имеют место ряд объективных факторов, негативно влияющих на уровень поступлений таможенных платежей. В частности, традиционным для 2023 года стал „стабильный“ официальный курс доллара США на уровне 36,57 грн/долл.», — говорится в сообщении.

Читайте также О рисках девальвации и переходе к плавающему курсу — комментарий председателя Райффайзен Банка

Как отмечают Гостаможслужбе, поскольку валютный курс, заложенный в бюджете, на 13% выше, расчетные недопоступления налогов только в мае составили 5,28 млрд гривен.

Кроме того, к уменьшению таможенных поступлений в мае на сумму 5,34 млрд гривен привело снижение в 2022 году уровня налогообложения импорта горючего.

В целом в мае 2023 года таможенными органами выпущено в свободное обращение с уплатой таможенных платежей 2,1 млн тонн грузов, при таможенном оформлении которых уплачено 34,2 млрд грн налогов, из них основных бюджетоформирующих товаров:

671,5 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 135,6 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;

105,8 тыс. тонн удобрений, что на 126,5 тыс. тонн меньше, чем в апреле текущего года;

81,1 тыс. тонн нефтяных газов, что на 6,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;

72,8 тыс. тонн стального проката, что на 14,7 тыс. тонн больше, чем в апреле этого года.

41,0 тыс. тонн транспортных средств, что на 9,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;

27,0 тыс. тонн пластмасс, полимерных материалов и изделий из них, что на 1,9 тыс. тонн больше, чем в апреле этого года.

Справка Finance.ua:

Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться к плавающему курсообразованию, говорит заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Он отметил, что в условиях войны фиксация курса является якорем для стабилизации ожиданий и действенным инструментом обеспечения стабильности;

и хотя в НБУ пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, являющейся требованием МВФ.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.