В Гостаможслужбе жалуются на стабильный официальный курс доллара в Украине — Finance.ua
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В Гостаможслужбе жалуются на стабильный официальный курс доллара в Украине

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В Гостаможслужбе жалуются на стабильный официальный курс доллара в Украине
В Гостаможслужбе жалуются на стабильный официальный курс доллара в Украине
Официальный курс доллара США, установленный на уровне 36,57 грн/долл., приводит к недопоступлениям таможенных платежей.
Об этом заявляют в Государственной таможенной службе.
«Имеют место ряд объективных факторов, негативно влияющих на уровень поступлений таможенных платежей. В частности, традиционным для 2023 года стал „стабильный“ официальный курс доллара США на уровне 36,57 грн/долл.», — говорится в сообщении.
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Как отмечают Гостаможслужбе, поскольку валютный курс, заложенный в бюджете, на 13% выше, расчетные недопоступления налогов только в мае составили 5,28 млрд гривен.
Кроме того, к уменьшению таможенных поступлений в мае на сумму 5,34 млрд гривен привело снижение в 2022 году уровня налогообложения импорта горючего.

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В целом в мае 2023 года таможенными органами выпущено в свободное обращение с уплатой таможенных платежей 2,1 млн тонн грузов, при таможенном оформлении которых уплачено 34,2 млрд грн налогов, из них основных бюджетоформирующих товаров:
  • 671,5 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 135,6 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;
  • 105,8 тыс. тонн удобрений, что на 126,5 тыс. тонн меньше, чем в апреле текущего года;
  • 81,1 тыс. тонн нефтяных газов, что на 6,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;
  • 72,8 тыс. тонн стального проката, что на 14,7 тыс. тонн больше, чем в апреле этого года.
  • 41,0 тыс. тонн транспортных средств, что на 9,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;
  • 27,0 тыс. тонн пластмасс, полимерных материалов и изделий из них, что на 1,9 тыс. тонн больше, чем в апреле этого года.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться к плавающему курсообразованию, говорит заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Он отметил, что в условиях войны фиксация курса является якорем для стабилизации ожиданий и действенным инструментом обеспечения стабильности;
  • и хотя в НБУ пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, являющейся требованием МВФ.
По материалам:
Finance.ua
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