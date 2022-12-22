О рисках девальвации и переходе к плавающему курсу — комментарий председателя Райффайзен Банка Сегодня 13:00 — Валюта

Нынешний режим фиксированного официального курса является рациональным решением в военной ситуации, а существующая разница между официальным и курсом наличного рынка в 10% допустима в текущих условиях, считает председатель правления Райффайзен Банка (Киев) Александр Писарук.

«Тот факт, что у нас существует несколько курсов, объективный. Когда есть ограничения на движение капитала, всегда будет ситуация с несколькими курсами. Главное — чтобы разница между ними была стабильной и не очень большой», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, когда спреды между официальным и наличным курсом выше 10-15% и продолжают рост, это свидетельство того, что установленный фиксированный курс «отжил свое», и тогда необходимо реагировать, как это и сделал летом вынужденно и с опозданием Нацбанк, девальвировав официальный курс на 25%.

«На сегодняшний день структурных дисбалансов я не вижу. Жалуются и экспортеры, и импортеры. Но если реально посмотреть, то спреды с наличным рынком в рамках 10% — это более-менее сбалансировано. Не вижу риска девальвации в этом году», — описал текущую ситуацию банкир.

Писарук отметил, что последние блекауты обошлись без панических колебаний курса, что является отличным примером того, что украинцы адаптировались ко всему.

Он отметил, что обменный курс — это не просто функция купли-продажи валюты по экспортно-импортным операциям, а он, прежде всего, зависит от платежного баланса страны. «Ускорение международной финансовой помощи во втором полугодии балансирует отрицательный торговый баланс, предусматривающий, в частности, операции украинцев за рубежом, как импорт услуг», — объяснил председатель правления Райффайзен Банк а, в свое время работавший в МВФ и занимавший должность первого замглавы НБУ.

О необходимости возвращения к плавающему курсу

Комментируя дискуссию о необходимости возвращения к плавающему курсу, Писарук высказал мнение, что во время войны нет условий для нормального функционирования валютного рынка.

«Очень много влияющих факторов: от неопределенности с ситуацией с зерновым коридором до разрушения критической инфраструктуры, психологических аспектов, влияющих на вкладчиков и т.д. В то же время, думаю, следует рассмотреть переход к плавающему курсу сразу после войны», — считает банкир.

По его словам, межбанковский рынок ограничен и работает в режиме фиксированного курса, а НБУ поддерживает его, покрывая разницу между спросом и предложением валюты, которая с лета сократилась в 3-5 раз благодаря, прежде всего, зерновому коридору и увеличению международной финансовой помощи.

«Эти факторы позволили стабилизировать рынок, но все еще не сбалансировать его. Поэтому быстро переходить к свободному валютному рынку в условиях большого дефицита валюты, строгих административных ограничений и ограничений валютного контроля считаю нецелесообразным», — подчеркнул Писарук.

Он также подчеркнул необходимость быть крайне осторожными при калибровке разных сегментов валютного рынка. «Общий принцип — не навредить. В ситуации, когда у нас три курса валют, и все стабильно работает — don’t touch it — лучше ничего лишний раз не трогать», — отметил председатель правления Райффайзен Банка.

Курсы обмена по картам

Отвечая на вопрос о том, как банк устанавливает курс обмена по картам, он отметил, что «общий принцип таков: курс по карточным операциям во всех банках плюс-минус между официальным курсом и наличным».

«Если по двум последним разница примерно 10%, то карточный где-то между ними. К какому — наличному или официальному — он ближе, зависит от политики банка, от объемов покупки и продажи валюты клиентами банка. Под карты у банков всегда есть возможность купить валюту в НБУ», — объяснил Писарук.

Он добавил, что есть еще другая, меньшая составляющая — так называемый карточный туризм, связанный с разницей между наличным и карточным курсами. «Банки научились уже выставлять карточный курс так, чтобы не стимулировать и даже сдерживать карточный туризм», — считает глава Райффайзен Банка.

Справка Finance.ua:

Нацбанк удерживает с конца июля фиксированный официальный курс 36,57 грн/$1, в то время как на наличном рынке курс сейчас составляет около 40 грн/$1, или на 9,5% выше.

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