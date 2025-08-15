Гривна держит позиции: курс доллара стабилен с мая — ИЭИ Сегодня 15:02 — Валюта

Гривна оставалась стабильной по отношению к доллару США с начала мая, колеблясь в узком диапазоне 41,4−41,9 грн за доллар.

Об этом свидетельствует Лунный Экономический Мониторинг Украины от ИЭИ

Эксперты говорят, что спрос на наличную валюту снизился и оставался умеренным. В то же время спрос на валюту во внешней торговле вырос, поэтому НБУ за четыре недели до 10 августа осуществил интервенции на сумму 3,2 млрд долл., что значительно превышает средний показатель года.

К концу июля международные резервы НБУ снизились до 43,0 млрд дол. с 45,1 млрд дол. в июне. В июле Украина получила 1 млрд евро от ЕС по инициативе ERA и транш от МВФ на 1,7 млрд дол. В то же время правительство потратило 382 млн дол. на погашение валютных ОВГЗ и выплаты по внешнему долгу.

Интервенции НБУ в июле выросли до 3,46 млрд дол. Резервы покрывают примерно 4,7 месяца будущего импорта, но эта оценка снизилась из-за роста прогнозного импорта.

Анализ монетарной политики

На последнем заседании НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5% и планирует удерживать ее на этом уровне до устойчивого снижения инфляции.

В то же время члены комитета отметили высокие инфляционные риски, в частности, низкий урожай и ослабление гривны к евро. Поэтому ставка может оставаться высокой дольше, чем ожидалось, и НБУ не исключает ее повышения, если инфляционные риски будут расти.

В ИЭИ напомнили, что НБУ обновил макроэкономический прогноз: рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2,1% (ранее 3,1%), а в 2026 году — 2,3% (ранее 3,7%). Прогноз инфляции повышен до 9,7% в декабре 2025 и 6,6% в декабре 2026 года. Эти цифры отражают слабый экономический рост и высокие инфляционные риски из-за войны и сложной геополитической ситуации.

Напомним, аналитики утверждают, что у американского доллара есть потенциал к дальнейшему ослаблению. Назначение нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), который может быстро снизить учетную ставку, лишь усугубит этот тренд.

Так, после одного из худших стартов года, в июле доллар продемонстрировал первый месячный рост в 2025 году. Однако портфельный менеджер компании DoubleLine Capital Билл Кэмпбелл убежден, что доллар уже вступил в фазу многолетнего снижения.

