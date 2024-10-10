Курс будет падать: ожидается ли доллар по 41 гривне до конца недели — Finance.ua

Курс будет падать: ожидается ли доллар по 41 гривне до конца недели Сегодня 13:03 — Валюта

Курс будет падать: ожидается ли доллар по 41 гривне до конца недели

На валютном рынке Украины пока нет значительных колебаний. К концу текущей недели прогнозируется снижение курса доллара.

Причинами удешевления американской валюты станут завершение периода выплаты заработной платы и низкий межбанковский курс.

Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 Канал.

«Значительные выплаты по ОВГЗ, которые могли бы существенно повлиять на валютный рынок, на этой неделе не запланированы», — говорит банкир.

Так что, по ее прогнозу, курс будет более или менее стабильным в двух сегментах — на наличном рынке и межбанке. Его коридор колебаний 10−13 октября ожидается в пределах 41,3−41,7 гривны.

В четверг, 10 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,36 (покупка) и 41,43 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1934 грн.

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Напомним, в октябре ожидается традиционное сезонное оживление валютного рынка за счет больших объемов спроса и предложения. Однако резкого изменения курса доллара ожидать не стоит. Есть вероятность медленного повышения курса доллара, но до новых показателей он не вырастет. То есть будет колебаться в пределах 41−42 гривен

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