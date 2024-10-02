Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40% — Finance.ua
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Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%

Валюта
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Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%
Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%
Население Украины в сентябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,564 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,660 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,096 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Объем покупки вырос на 40,4% по сравнению с августом, когда украинцы купили 780,8 млн. долларов.
Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%
С начала года украинцы купили в банках 8,233 миллиарда долларов.
Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%
Курс доллара на наличном рынке в сентябре колебался около 41,50 гривен. В целом за месяц курс вырос на 15 копеек до 41,55 грн/доллар. Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс почти не изменился — 41,15 грн/доллар.
Официальный курс за месяц упал на 0,1% с 41,19 до 41,16 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.
Напомним, ранее в НБУ сообщили, что валютные и вербальные интервенции в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний обменного курса гривны.
По материалам:
РБК-Україна
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