Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40% — Finance.ua

Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40% Сегодня 11:44 — Валюта

Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках на 40%

Население Украины в сентябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,564 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,660 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,096 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Объем покупки вырос на 40,4% по сравнению с августом, когда украинцы купили 780,8 млн. долларов.

С начала года украинцы купили в банках 8,233 миллиарда долларов.

Курс доллара на наличном рынке в сентябре колебался около 41,50 гривен. В целом за месяц курс вырос на 15 копеек до 41,55 грн/доллар. Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс почти не изменился — 41,15 грн/доллар.

Официальный курс за месяц упал на 0,1% с 41,19 до 41,16 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.

Напомним, ранее в НБУ сообщили , что валютные и вербальные интервенции в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний обменного курса гривны.

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