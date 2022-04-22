Кулеба поручил правительству сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину — Finance.ua

Кулеба поручил правительству сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину

Сегодня 15:27 — Казна и Политика

Кулеба поручил правительству сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил правительству сделать бесплатным оформление документов для возвращения в Украину граждан, которые должны были уехать из страны без документов.

«Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Работаем с Минцифры, чтобы впоследствии документ генерировался и в „Дії“. Другие решения тоже готовим», — написал Кулеба в твиттере.

Справка Finance.ua:

Государственная пограничная служба Украины продлила возможность пересечения границы для украинцев по внутренним паспортам;

в Государственной миграционной службе сообщили, что их подразделения проводят оформление паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины образца 1994 года по достижении 25- и 45-летнего возраста;

в «Дії» рассказали, что делать, если у вас нет паспорта.

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