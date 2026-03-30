Куда поехать в отпуск в начале лета (инфографика)

Соучредитель Original Travel Том Барбер поделился списком мест, которые стоит посетить в июне. Идеальными для таких туристов могут стать несколько направлений от Румынии в Перу.

АІ инфографика finance.ua

Румыния

Любители истории будут в восторге от Трансильвании в центральной Румынии с ее хорошо сохранившимися средневековыми городами.

Эксперт советует посетить город Сибиу, чтобы увидеть невероятную барочную архитектуру и мощеные улицы. В Сигишоаре вы сможете увидеть цитадель на вершине холма и часовую башню, датируемую 14 веком. Также в Румынии специалист советует не пропустить замки Бран и Корвин.

«Трансильвания — это путешествие во времени. Создается впечатление, будто ты вернулся на несколько сотен лет назад: очаровательные маленькие села, все традиционное, люди до сих пор пользуются лошадьми и телегами, можно увидеть пастухов. Это как сцена из средневековья. Здесь почти нет дорог и автомобилей — это действительно старинный край», — поделился он.

Менорка, Испания

В Менорке туристы могут увидеть как археологические и культурные достопримечательности, так и отдохнуть на пляжах или исследовать скалы и ущелья. Остров огибает прибрежная пешеходная тропа Camí de Cavalls протяженностью 185 км. По ней можно обойти весь остров, хотя на это уйдет несколько недель. Однако можно выбрать определенный участок и прогуляться по нему.

Лиссабон, Португалия

В столице Португалии в июне еще не будет пика жары, так что это прекрасное время для прогулок по холмистым улицам, исполненым своего неповторимого колорита. Эксперт по путешествиям Пиппа О’Киф говорит, что Лиссабон «действительно оживает в июне благодаря Сантос Популарес».

«Это, по сути, фестиваль, который длится месяц. Улицы украшают и устраивают там концерты под открытым небом (arraiais), а также барбекю на улице. Наиболее примечательные празднования проходят 12−13 июня в честь Санто-Антонио», — объясняет она.

Перу

Большинство людей думают о поездке в Латинскую Америку зимой, но на самом деле июнь — идеальный момент для поездки в Перу. В этот период там не слишком жарко.

«Мачу-Пикчу сейчас очень переполнено, но в [Священной] долине и вокруг нее много великолепных маршрутов для пеших прогулок», — отметил специалист.

В других частях страны можно увидеть каньон Колка, глубина которого достигает 3500 метров. Это направление подойдет для любителей активного отдыха, ведь предлагает сложный маршрут с подъемами и спусками.

Малайзийская часть Борнео

Борнео — третий по величине остров в мире. Он разделен между тремя странами: Индонезией, Малайзией и Брунеем.

Малайзийская часть острова состоит из штатов Сабах и Саравак, и этот уголок славится древнейшими тропическими лесами и богатой культурой коренных народов. Путешествие туда — идеальная возможность поближе познакомиться с дикой природой. Кроме карликовых слонов и носатых обезьян, там можно увидеть орангутангов в дикой природе.

«Также можно подняться на лодке вверх по реке, переночевать в традиционном племени и познакомиться с их образом жизни. Это просто потрясающее место. Оно не настолько популярно, как должно быть», — резюмировал Том Барбер.

