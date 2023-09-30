Куда обращаться в случае невыплаты зарплаты работодателем в Польше — Finance.ua

Куда обращаться в случае невыплаты зарплаты работодателем в Польше Сегодня 07:23 — Личные финансы

Куда обращаться в случае невыплаты зарплаты работодателем в Польше

В случае нарушения трудовых прав в зависимости от формы заключенного с работодателем договора можно обращаться в соответствующие инстанции.

Об этом напоминает Посольство Украины в Польше.

Заключен трудовой договор (Umowa o pracę)

Такой тип контракта регулируется Трудовым Кодексом Республики Польши. Это лучшая форма договора для работника, который гарантирует социальную защиту, а также дает возможность компенсировать задолженность со стороны недобросовестного работодателя.

Заключив трудовой договор, в случае невыплаты заработной платы (или несвоевременной выплаты), можно подать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда (Panstwowa Inspekcja Pracy — PIP).

Заключены другие виды гражданско-правовых договоров (umowa zlecenie, umowa o dzielo)

Такие типы трудовых отношений регулируются Гражданским Кодексом Республики Польша, а соответственно по вопросам разрешения споров о нарушении трудовых прав, в том числе невыплаты заработной платы, можно обращаться не только в Государственную Инспекцию труда (РIP), а также в общегосударственные суды — Суд труда (Sąd Pracy — районный или окружной).

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Для успешного разрешения дела лучше обратиться к юристу, который проанализирует документы и поможет выиграть дело.

Отсутствие какого-либо трудового договора

В таком случае шансов получить невыплаченную заработную плату практически нет. Однако можно все же обратиться в Государственную Инспекцию труда, которая может наложить штраф на работодателя за незаконное трудоустройство.

Следует помнить, что работа без каких-либо трудовых договоров и соответственно неуплата страховых взносов в ZUS приводит также к отсутствию медицинского обеспечения в Польше, и в случае возникновения проблем со здоровьем средства за лечение придется платить самостоятельно.

Как гражданам Украины избежать ситуаций с невыплатой заработной платы работодателем?

Устраиваясь на работу, обязательно необходимо проверить компанию-работодателя, зарегистрирована ли она, наличие штрафов, не ликвидирована ли.

Проверить компанию можно в Национальном Судебном Реестре (KRS), а также Национальном Правительственном Реестре Субъектов Национальной Экономики (REGON).

Если вы трудоустраиваетесь через компанию-посредника (агентство по трудоустройству), то такую ​​компанию можно проверить через базу KRAZ.

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Обязательно заключайте письменный договор с работодателем. В идеале — Umowа o pracę, что является гарантией вашей защиты. Всегда читайте условия договора перед его подписанием.

По вопросам законности трудоустройства на территории Республики Польша вы можете обратиться за консультацией в Государственную Инспекцию Труда (Panstwowa Inspekcja Pracy — PIP) на украиноязычную линию по телефону +48 22 111 35 88 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00).

Расширенную информацию о формах договоров по трудоустройству, заработной плате и налогах с нее, защите трудовых прав вы сможете знать на этой странице

uamedia По материалам:

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