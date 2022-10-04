Куда и сколько отправлено украинской пшеницы (инфографика) — Finance.ua

Куда и сколько отправлено украинской пшеницы (инфографика) Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

С 1 августа по 30 сентября через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн. тонн аграрной продукции на 241 кораблях. Около 40% грузов ушло из порта Южный.

Об этом сообщает Минагрополитики

За август по Коридору было экспортировано 1,62 млн тонн зерновых и продуктов переработки, а в сентябре — 3,9 млн тонн.

Среди грузов, покинувших порты Большой Одессы за два месяца — кукуруза — 44%, доля пшеницы превышает 28%.

В сентябре по сравнению с августом доля кукурузы упала с 61,4% до 37,2% всех грузов в основном из-за стремительного роста отгрузок ячменя, рапса, масел и шротов. Доля пшеницы в грузах, отправленных по коридору, выросла с 21.2% в августе до 31,3% в сентябре.

Пшеницы за два месяца работы Коридора было отгружено 1,55 млн тонн из которых в страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Турции — 72%. В стране Африканского континента отгружено около 423 тыс. тонн пшеницы.

В частности, в Эфиопию уже отправлено 53,3 тыс. тонн, в Кению — 51,3 тыс. тонн, в Сомали — 28,5 тыс. тонн, в Судан 65,6 тыс. тонн. Доля стран Африки в экспорте пшеницы через зерновой коридор за два первых месяца работы составила 27%.

Кроме того, уже отправлена пшеница в Афганистан — 2% от отгрузок пшеницы по Зерновому коридору, и Йемен — 3% от объема пшеницы, экспортированной из Украины по Коридору за август-сентябрь 2022 года.

Доля Турции в торговле украинской пшеницей — 25,6%. Турция — один из крупнейших хабов по переработке пшеницы в муку, которая впоследствии также частично поступит в страны, находящиеся на грани голода.

Кроме того, налажены поставки в Бангладеш — 210,4 тыс. тонн, поэтому мы надеемся на скорый возврат украинского хлеба на рынки стран, страдающих голодом, в том числе при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

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