россия продает похищенное зерно и тратит деньги на войну в Украине, — AP — Finance.ua
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россия продает похищенное зерно и тратит деньги на войну в Украине, — AP

Аграрный рынок
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россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, и вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.
Об этом сообщает AP.
Согласно расследованию, россия украла украинского зерна на 530 млн долларов. Журналисты использовали спутниковые снимки и данные морской связи, чтобы отследить 30 судов, перевозивших зерно из оккупированных регионов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.
Также анализировались документы в открытом доступе, публикации в социальных сетях и комментарии фермеров, чтобы раскрыть детали массовой операции россии относительно контрабанды украинского зерна.
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В частности, россияне воровали зерно в Мелитополе и грузили его в портах Феодосии и Севастополя. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты перемещают огромное количество зерна из региона поездами и грузовиками по дорогам общего пользования в порты в россии и Крыма.
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Напомним, что СБУ обнаружила двух «министров» в оккупированном Крыму, помогающих похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.
Также сообщалось, что суд наложил аресты на шесть морских судов, которые заходили в закрытые порты Крыма и вывозили украденное зерно.
По материалам:
РБК-Україна
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