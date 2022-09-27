«Зерновая инициатива»: из порта Одессы вышел самый большой балкер — Finance.ua

«Зерновая инициатива»: из порта Одессы вышел самый большой балкер Сегодня 12:30 — Аграрный рынок

«Зерновая инициатива»: из порта Одессы вышел самый большой балкер

Сегодня в рамках «зерновой инициативы» из портов Одессы вышли девять балкеров с украинской агропродукцией, среди них самый большой кейпсайз Maran Excellence.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

«27 сентября из портов Большой Одессы 9 балкеров вывезли 345 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них самый большой кейпсайз Maran Excellence, а также Nord Wind с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса», — говорится в сообщении.

Самый большой кейпсайз Maran Excellence вышел из порта Южный. На его борту 115 тыс. тонн украинских зерновых.

Кейпсайз — это категория балкеров с грузоподъемностью более 150 тысяч тонн.

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УНН По материалам:

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