«Зерновая инициатива»: из порта Одессы вышел самый большой балкер — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Зерновая инициатива»: из порта Одессы вышел самый большой балкер

Аграрный рынок
56
«Зерновая инициатива»: из порта Одессы вышел самый большой балкер
«Зерновая инициатива»: из порта Одессы вышел самый большой балкер
Сегодня в рамках «зерновой инициативы» из портов Одессы вышли девять балкеров с украинской агропродукцией, среди них самый большой кейпсайз Maran Excellence.
Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.
«27 сентября из портов Большой Одессы 9 балкеров вывезли 345 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них самый большой кейпсайз Maran Excellence, а также Nord Wind с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса», — говорится в сообщении.
Самый большой кейпсайз Maran Excellence вышел из порта Южный. На его борту 115 тыс. тонн украинских зерновых.
Кейпсайз — это категория балкеров с грузоподъемностью более 150 тысяч тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.