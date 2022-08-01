Скільки коштуватиме зерно у 2022 році: прогноз НБУ — Finance.ua

Скільки коштуватиме зерно у 2022 році: прогноз НБУ Вчора 09:32 — Аграрний ринок

Скільки коштуватиме зерно у 2022 році: прогноз НБУ

Російська агресія суттєво вплинула на ринки зернових через обмеження експортних можливостей та площ посівів в Україні. У результаті світові ціни на пшеницю та кукурудзу злетіли до рекордних рівнів і дещо скоригувалися лише з початком збору нового врожаю в країнах Північної півкулі.

Про це повідомляється в « Інфляційному звіті » Національного банку України (липень 2022 року).

«Очікується, що, попри коригування, вони залишатимуться близькими до поточних рівнів до кінця 2022 року. Наступного року ціни на зернові поволі знижуватимуться за умови, що Україна повноцінно відновить участь на ринку пшениці та кукурудзи», — йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, висока собівартість вирощування зернових через дороге паливо та добрива залишатиметься стримуючим фактором.

Згідно з прогнозом, ціни на пшеницю у 2022 році становитимуть 393,3 доларів за тонну, у 2023 році — 310,3 доларів за тонну, у 2024 році — 272,6 доларів за тонну.

Ціни на кукурудзу у 2022 році становитимуть 321,1 доларів за тонну, у 2023 році — 259,9 доларів за тонну, у 2024 році — 229,2 доларів за тонну.

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