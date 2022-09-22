«Зерновые коридоры» позволили экспортировать более 10 миллионов тонн продовольствия — Мишель — Finance.ua

«Зерновые коридоры» позволили экспортировать более 10 миллионов тонн продовольствия — Мишель Сегодня 09:30 — Аграрный рынок

«Зерновые коридоры» позволили экспортировать более 10 миллионов тонн продовольствия — Мишель

«Коридоры солидарности» между Украиной и ЕС и Черноморская зерновая инициатива под эгидой ООН позволили частично снять остроту глобального продовольственного кризиса и доставить украинское зерно в наиболее остро в нем нуждающиеся страны в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Об этом в Нью-Йорке, выступая на Глобальном саммите продовольственной безопасности в контексте Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Доставка зерна из Украины была одним из наших главных приоритетов. Наши коридоры солидарности ЕС-Украина позволили доставить более 10 миллионов тонн продовольственных товаров. Это, а также Черноморская зерновая инициатива под эгидой ООН позволили действительно изменить ситуацию. Речь идет о доставке продовольствия в страны, которые в нем наиболее нуждаются, и о стабилизации рынков. Вопреки российской дезинформации, это продовольствие попадает в Африку, на Ближний Восток и Азию", — сказал президент Европейского Совета.

Он отметил, что текущий кризис далеко выходит за пределы сугубо продовольственной проблемы — это своего рода «идеальный шторм», объединяющий вызовы в обеспечении продовольствием, в энергетике и в экономике.

«Продовольственная безопасность — на сегодня главный глобальный вызов. Сегодняшний продовольственный кризис обострился в результате войны россии против Украины. Она поразила каждую страну, и мы должны найти общий ответ на локальные нужды. На сегодняшний день более 200 миллионов человек в мире нуждаются в пропитании и даже больше — могут потерять жизнь в результате голода. Это неприемлемо. Голод грозит многим частям мира, и пора перевести политические обязательства в конкретные действия», — отметил Мишель.

Он напомнил, что Европейский Союз вместе со странами-членами уже представил так называемый Глобальный общий ответ для продовольственной безопасности, который включает выделение суммы около восьми миллиардов евро к 2024 году, которая будет направлена на оказание гуманитарной помощи и поиск краткосрочных и долгосрочных решений для стран, которым они особенно необходимы, в частности в Африке.

Еще один приоритет, по словам президента Евросовета,- преодоление нехватки удобрений. Для решения этой проблемы ЕС будет способствовать налаживанию собственного производства удобрений в нуждающихся странах, особенно в Африке. Подобным образом уже было развернуто производство вакцин во время пандемии коронавируса, и этот пример вдохновляет дальнейшие усилия. Впервые ЕС объявил эту инициативу на встрече G7 в Германии, но дальнейшее развитие этого проекта требует участия международных доноров, правительств и частного сектора, координации совместных усилий.

«Война россии против народа Украины — это испытание для нашего международного порядка, основанного на правилах. Мы верим, что глобальное сотрудничество может преобразовать мир, сделать его лучше и безопаснее. Мы верим в Объединенные Нации, которые играют центральную роль в координации международного ответа на эти кризисы. Эта работа может быть выполнена только совместно», — подытожил Мишель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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