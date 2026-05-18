Кто вносил деньги на залог Ермаку — список
На залог для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака направили деньги 7 физических и 7 юридических лиц.
Об этом сообщают собеседники УП, знакомые с ситуацией.
На залог внесли деньги 7 физлиц:
- Сергей Свириба — 6,5 млн грн;
- Роза Тапанова — 8 млн грн;
- Сергей Ребров — 30 млн грн;
- Владимир Петров — 80 тыс. грн;
- Игорь Фомин — 5 млн;
- Алина Волошина — 368 тыс. грн;
- Александр Крикунов — 500 тыс. грн.
Также почти 100 млн гривен внесли 7 юридических лиц:
- ООО «Миралиф» — 9,8 млн грн;
- Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение — 30 млн. грн;
- АО «А.Два.Ка.Т» — 4 млн грн;
- ООО «СУ"Сэм» — 32 млн грн;
- ЧП «СВ-Групп» — 10,2 млн грн;
- АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн;
- ООО «Арена Марин» — 4 млн грн.
Что этому предшествовало
Ранее мы сообщали, что утром 18 мая экс-глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.
Также следует напомнить, что 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов грн. Ему инкриминируют легализацию средств при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Козине Киевской области. По данным следствия, средства на строительство могли поступать, в частности, от коррупционных схем в «Энергоатоме».
После заседания Ермак заявил, что у него нет таких денег, но есть у друзей, которые могут помочь.
Как Ермак комментирует свой выход из СИЗО
«Искренне благодарен каждому, кто приобщился к сбору необходимой суммы залога — как людям, с которыми я знаком лично, так и тем, кого пока не знаю. Спасибо всем, кто поддерживает меня в этот непростой момент… Я по-прежнему настаиваю на своей невиновности и отрицаю какие-либо обвинения в мой адрес», — написал он.
По его словам, он и дальше будет защищать свою позицию и репутацию правовым способом. Также Ермак отметил, что никуда не убегал и не собирается, а остается в Украине.
