Кто в Германии платит самые большие налоги со своих заработков — Finance.ua
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Кто в Германии платит самые большие налоги со своих заработков

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Кто в Германии платит самые большие налоги со своих заработков
Кто в Германии платит самые большие налоги со своих заработков
В настоящее время в Германии среднее домохозяйство отдает государству 52,6% своего дохода.
Об этом пишет Союз немецких налогоплательщиков.
С каждого заработанного евро на руках у немцев остается всего 47,4 цента. 31,7 цента уходят на социальные расходы, остальные — на налоги и прочие сборы.

Кто платит больше всего

Самая высокая нагрузка — на холостяков: для них доля заработка в пользу государства в этом году составит 53,6%.
В Европе для этой категории отчисления выше только в Бельгии.
У семейных «государственная» доля составляет 52,3%. По этому показателю Германию опережают Бельгия и Франция.
Напомним, согласно этим данным, основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:
  • Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
  • Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
  • Чехия (356,4 тыс., 8,4%).

Справка Finance.ua:

  • более чем через два года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину все больше украинских беженцев планируют остаться в Германии навсегда;
  • более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, в то время как 39% видят их будущее в Украине.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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