Кто такие домашние работники и каковы особенности их труда — Finance.ua

Кто такие домашние работники и каковы особенности их труда Сегодня 09:38 — Личные финансы

Кто такие домашние работники и каковы особенности их труда

24 августа вступил в силу Закон Украины 3680-IX, которым, в частности, введено понятие «домашний работник» и урегулированы особенности его труда.

Многие ошибочно полагают, что домашний работник — это тот, кто работает дома. Специалисты Юридического советчика ВПЛ разъяснили , кто такие домашние работники и какие особенности в их работе.

Домашний работник — это новое понятие, не тождественное с надомным или дистанционным работником.

Итак, согласно новой ст. 173−2 Кодекса законов о труде (далее — КЗоТ) домашний работник — это физическое лицо, выполняющее домашний труд в пределах трудовых отношений с работодателем. Домашним трудом считается работа, выполняемая для домохозяйства по трудовому договору. В то же время, не считается домашним трудом работа для домохозяйства, которая осуществляется лицом нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

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При этом домашние работники могут заниматься разнообразной работой: ухаживать за детьми, помогать по хозяйству, готовить, быть репетиторами и т. д.

Каковы особенности трудовых отношений с домашними работниками?

С домашними работниками обязательно заключается письменный трудовой договор, в котором указываются, в том числе:

место работы;

описание вида и характера работы в форме, достаточное для понимания лицом без специальных профессиональных знаний объема своих трудовых обязанностей;



условия оплаты труда (ее размер, периодичность, сроки выплаты, способ расчета, оплата работы в ночное и сверхурочное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни);



продолжительность рабочего времени и времени отдыха, порядок привлечения к сверхурочным работам, работы в выходные, праздничные и нерабочие дни.



В трудовом договоре, заключенном с домашним работником, может быть предусмотрено платное или бесплатное предоставление работодателем жилья домашнему работнику в пользование. В случае платного предоставления жилья в пользование домашнему работнику такие отношения регулируются актами гражданского законодательства, то есть фактически речь пойдет об аренде жилья.

Обратите внимание! Работодатель не имеет права самостоятельно производить отчисления из заработной платы в счет платы за пользование жильем.

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Домашнему работнику должно быть обеспечено уважение его чести и достоинства, невмешательство в его личную жизнь. В свою очередь домашний работник не может собирать, хранить, использовать и распространять информацию о домохозяйстве без согласия работодателя, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и защиты прав человека

Домашний работник, проживающий в жилье домохозяйства, самостоятельно определяет место для проведения времени отдыха в свободное от работы время или в период отпуска. Работодатель не имеет права требовать передать ему на хранение какие-либо документы домашнего работника (например, паспорт).

Трудовой договор, заключенный с домашним работником, может предусматривать периоды ожидания, которые считаются часами работы, во время которых домашний работник не может распоряжаться своим временем по своему усмотрению в связи с необходимостью быть готовым к исполнению по поручению работодателя, предусмотренных договором трудовых обязанностей.

Увольнение

Каждая из сторон имеет право на прекращение трудового договора на общих основаниях, предусмотренных трудовым законодательством. В то же время в случае увольнения по инициативе работодателя последний сообщает об этом домашнему работнику не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором. В свою очередь домашний работник имеет право немедленно в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор с работодателем в случае совершения по отношению к нему членом домохозяйства виновных действий, посягающих на честь или достоинство домашнего работника, или вмешательство в его личную жизнь.

Страхование

Общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности. Если домашний работник решил платить ЕСВ, его размер составляет 22% суммы, которая определяется таким плательщиком самостоятельно, но не менее размера минимального страхового взноса (т.е. 1760 грн) и не более максимальной величины базы начисления ЕСВ (т.е. 26 400 грн).

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