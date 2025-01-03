Кто получит компенсацию за трудоустройство молодежи (условия) — Finance.ua
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Кто получит компенсацию за трудоустройство молодежи (условия)

Казна и Политика
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Кто получит компенсацию за трудоустройство молодежи (условия)
Кто получит компенсацию за трудоустройство молодежи (условия)
Работодатель, который трудоустраивает молодежь по направлению службы занятости, имеет право на компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы.
Об этом пишет Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду.
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Получить такую ​​компенсацию может работодатель, трудоустроивший безработных:
— в возрасте до 25 лет, у которых страховой стаж не более 12 месяцев;
— в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место.
В каких случаях работодателю не осуществляется компенсация затрат на трудоустройство зарегистрированных безработных? В случаях, когда работодатель имеет:
  • задолженность по уплате единого взноса;
  • задолженность по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • задолженность по выплате заработной платы;
  • задолженность перед государственным (местным) бюджетом более шести месяцев.
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К работодателю применяются судебные процедуры банкротства (неплатежеспособности), предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства, или предприятие находится на стадии ликвидации. Кто может обратиться за получением компенсации за трудоустройство зарегистрированных безработных? За получением компенсации может обратиться работодатель (юридическое лицо и лицо — предприниматель).
Как производится выплата компенсации за трудоустройство зарегистрированных безработных?
Компенсация выплачивается каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства. Как можно подать документы для получения компенсации за трудоустройство зарегистрированных безработных? Документы для получения компенсации можно подать одним из указанных способов:
Какова продолжительность выплаты компенсации за трудоустройство зарегистрированных безработных?
Общая продолжительность выплаты — от 6 до 12 месяцев в течение двух лет.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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