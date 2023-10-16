Кто по новому закону должен подавать декларации — разъяснение НАПК Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Кто по новому закону должен подавать декларации — разъяснение НАПК

Закон о возобновлении декларирования, вступивший в силу 12 октября, существенно уменьшил количество декларантов в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях, учреждениях, организациях — юридических лицах публичного права (ЮЛПП).

Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Следовательно, к декларантам из числа должностных лиц ЮЛПП относятся:

главы и члены наблюдательного совета, совета директоров, исполнительного органа, комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии);

ликвидатор;

руководитель, заместитель руководителя;

главный бухгалтер;

корпоративный секретарь;

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, и его заместители;

члены другого органа управления (кроме консультативного).

То есть декларантами в ЮЛПП остались только чиновники.

Все другие руководители уровня ниже по иерархии (структурных подразделений) и другие работники ЮЛПП, имеющие полномочия осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, в частности, руководители подразделений закупок, больше не должны подавать декларации какого-либо вида (в т. ч. декларации при увольнении и ежегодные декларации за 2021, 2022, 2023 годы).

Если работник ЮЛПП является декларантом по другой должности/статусу, который определен в ст. 3 Закона (например, является депутатом местного совета), то он обязан подать все предусмотренные Законом декларации.

Декларации, которые во время действия военного положения были добровольно поданы лицами, которые с 12 октября 2023 года больше не являются субъектами декларирования, хранятся в Реестре деклараций в течение пяти лет.

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Однако последняя поданная таким лицом декларация будет храниться бессрочно. Удаление таких декларации до истечения 5-летнего срока не предусмотрено действующим законодательством.

Справка Finance.ua:

12 октября 2023 года вступил в силу закон, которым возобновлено декларирование и функции НАПК. Ежегодные декларации за 2021−2022 годы необходимо подать до 31 января 2024 года, а за 2023 год — уже в привычный для всех декларантов срок — до 31 марта 2024 года включительно.

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