Кто может выйти на пенсию уже с 45 лет (объяснение Пенсионного фонда) — Finance.ua
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Кто может выйти на пенсию уже с 45 лет (объяснение Пенсионного фонда)

Личные финансы
45
Кто может выйти на пенсию уже с 45 лет (объяснение Пенсионного фонда)
Кто может выйти на пенсию уже с 45 лет (объяснение Пенсионного фонда)
Существуют определенные категории лиц, имеющих право выйти на пенсию в 45 лет, не после достижения 60 лет.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Кто может
Это профессии, предусматривающие тяжелые или опасные условия труда, которые приводят к преждевременной потере профессиональной трудоспособности.
Им назначается пенсия за выслугу лет, что позволяет оформить выплаты ранее общего пенсионного возраста.
  • военные, служившие не менее 25 лет в Вооруженных силах, Нацгвардии, пограничной службе или других силовых структурах;
  • преподаватели с 25-летним стажем в школах и высших учебных заведениях, правоохранителей (включая сотрудников полиции, СБУ, ГБР);
  • спасатели ГСЧС;
  • лица, работавшие в авиации или участвовавшие в летно-испытательных операциях (для мужчин необходимый стаж составляет 25 лет, для женщин — 20);
  • шахтеры, металлурги, медики с 25-летним стажем;
  • профессиональные спортсмены, входившие в состав национальных команд в течение шести или более лет;
  • работники предприятий с вредными условиями — химической, металлургической, атомной промышленности и других отраслей при наличии необходимого страхового стажа.
Ранее мы писали, что пенсии людей, которые не выехали из ТОТ Луганской и Донецкой областей и больше года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.
Напомним, согласно исследованию Киевской школы экономики, демографическая ситуация в Украине может осложниться, если не ввести действенные политические меры. Аналитики предупреждают, что население может сократиться до 32 млн человек к 2050 году.
Параллельно будет происходить значительное старение нации: уже в 2070 году количество людей в возрасте 60+ (11,1 млн.) превысит число трудоспособного населения (18−59 лет) — 10,9 млн. человек.
По данным KSE, одним из ключевых факторов, влияющих на демографическую ситуацию и рынок труда, является интеграция ветеранов.
После завершения боевых действий доля ветеранов и их семей, нуждающихся в особом внимании, возрастет до 15% населения, или 4−5 млн человек.
По материалам:
Finance.ua
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