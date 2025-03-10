Кто может рассчитывать на двойной стаж (профессии, условия) — Finance.ua
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Кто может рассчитывать на двойной стаж (профессии, условия)

Личные финансы
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Кто может рассчитывать на двойной стаж (профессии, условия)
Кто может рассчитывать на двойной стаж (профессии, условия)
Украинцы имеют право на получение двойного стажа за работу в тяжелых, опасных или экстремальных условиях. Этот подход позволяет работникам определенных профессий выходить на пенсию раньше. Об этом напомнили в Пенсионном фонде, пишет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.
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Что это значит
Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются 2 года. Такой подход позволяет работникам некоторых профессий раньше выходить на пенсию. Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.
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Кого это касается

Люди, выполняющие следующие работы:
  • работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсических веществ или радиации;
  • подземных работ — на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
  • работы в экстремальных климатических условиях — на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;
  • отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или других особо опасных задачах;
  • медперсонала, задействованного в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т. п.);
  • работы на флоте, связанной с длительными рейсами;
  • работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).
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Как подтвердить право

Для реализации права выйти на пенсию раньше человек должен предоставить в ПФУ документальные подтверждения:
  • трудовую книжку с соответствующими записями,
  • справки от работодателя и выписки из нормативных актов, если условия работы изменялись и т. д.
Если у меня хватает денег до зарплаты, то с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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