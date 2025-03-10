Кто может рассчитывать на двойной стаж (профессии, условия) — Finance.ua

Кто может рассчитывать на двойной стаж (профессии, условия) Сегодня 13:12 — Личные финансы

Кто может рассчитывать на двойной стаж (профессии, условия)

стажа за работу в тяжелых, опасных или экстремальных условиях. Этот подход позволяет работникам определенных профессий выходить на пенсию раньше. Об этом напомнили в Пенсионном фонде, Украинцы имеют право на получение двойногоЭтот подход позволяет работникам определенных профессий выходить на пенсию раньше. Об этом напомнили в Пенсионном фонде, пишет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

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Что это значит

Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются 2 года. Такой подход позволяет работникам некоторых профессий раньше выходить на пенсию. Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.

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Кого это касается

Люди, выполняющие следующие работы:

работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсических веществ или радиации;

подземных работ — на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

работы в экстремальных климатических условиях — на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или других особо опасных задачах;

медперсонала, задействованного в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т. п. );

); работы на флоте, связанной с длительными рейсами;

работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

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Как подтвердить право

Для реализации права выйти на пенсию раньше человек должен предоставить в ПФУ документальные подтверждения:

трудовую книжку с соответствующими записями,

справки от работодателя и выписки из нормативных актов, если условия работы изменялись и т. д.

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