Сколько будет стоить месяц и год страхового стажа в 2025 году — Finance.ua

Сколько будет стоить месяц и год страхового стажа в 2025 году
Если у пожилого человека нет достаточного количества страхового стажа, чтобы выйти на пенсию — он может «докупить» месяцы или годы. Их «цена» зависит от минимального страхового взноса.
Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, чтобы в страховой стаж засчитали один месяц работы, человеку нужно заплатить минимальный страховой взнос. В 2024 году он составляет 1760 гривен, что, в свою очередь, равно 22% от минимальной зарплаты.
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В следующем году не ожидается рост минимальной заработной платы, поэтому размер страхового взноса не будет расти. Соответственно, в 2025 году один год страхового стажа будет стоить 21 480 гривен.
Кто может докупить страховой стаж:
- граждане Украины, достигшие 16 лет;
- лица, которые проживают за границей и планируют получать пенсию в Украине;
- люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;
- лица с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить свою будущую пенсию.
Справка Finance.ua:
- Ранее мы писали, что в следующем году украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация в марте и повышение размера для некоторых пенсионеров летом. Последнее возможно после изменений в законодательство.
- Из-за войны миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу, ища безопасности и новых возможностей для себя и своих семей. Многие из них устраиваются на работу в странах ЕС, интегрируются в местные общины и начинают строить новую жизнь. Однако одним из важных вопросов для наших соотечественников остается их пенсионное обеспечение в будущем. Мы подготовили ключевые рекомендации, которые помогут украинцам решить вопрос пенсионной стабильности за рубежом.
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