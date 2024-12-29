Сколько будет стоить месяц и год страхового стажа в 2025 году — Finance.ua

Сколько будет стоить месяц и год страхового стажа в 2025 году Сегодня 19:05

Сколько будет стоить месяц и год страхового стажа в 2025 году

Если у пожилого человека нет достаточного количества страхового стажа, чтобы выйти на пенсию — он может «докупить» месяцы или годы. Их «цена» зависит от минимального страхового взноса.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, чтобы в страховой стаж засчитали один месяц работы, человеку нужно заплатить минимальный страховой взнос. В 2024 году он составляет 1760 гривен, что, в свою очередь, равно 22% от минимальной зарплаты.

Читайте также Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система

В следующем году не ожидается рост минимальной заработной платы, поэтому размер страхового взноса не будет расти. Соответственно, в 2025 году один год страхового стажа будет стоить 21 480 гривен.

Кто может докупить страховой стаж:

граждане Украины, достигшие 16 лет;

лица, которые проживают за границей и планируют получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

лица с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить свою будущую пенсию.

Справка Finance.ua:

Ранее мы писали, что в следующем году украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация в марте и повышение размера для некоторых пенсионеров летом. Последнее возможно после изменений в законодательство.

Из-за войны миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу, ища безопасности и новых возможностей для себя и своих семей. Многие из них устраиваются на работу в странах ЕС, интегрируются в местные общины и начинают строить новую жизнь. Однако одним из важных вопросов для наших соотечественников остается их пенсионное обеспечение в будущем. Мы подготовили ключевые рекомендации, которые помогут украинцам решить вопрос пенсионной стабильности за рубежом.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.