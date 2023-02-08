Кто может получить статус участника боевых действий: разъяснение омбудсмена — Finance.ua
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Кто может получить статус участника боевых действий: разъяснение омбудсмена

Личные финансы
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.
Основания для предоставления статуса участника боевых действий:
  • справка, выданная командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) ВСУ, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГНСУ, СБУ и других образованных в соответствии с законом военных формирований или правоохранительных органов, во взаимодействии с которыми лицо само или в составе добровольческого формирования принимало непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией рф, находясь непосредственно в районах и в период проведения указанных мероприятий, о периоде участия в таких мероприятиях;
  • в случае отсутствия справки — свидетельство (заявление) не менее трех свидетелей (одним из которых является командир подразделения, в зоне ответственности которого находилось лицо или добровольческое формирование, в составе которого лицо участвовало в проведении соответствующих мероприятий);
  • лицам, которые получили ранения, контузии, увечья, — свидетельство (заявление) не менее двух свидетелей, участвовавших в вышеупомянутых мероприятиях, находясь непосредственно в районах проведения этих мероприятий, о периоде непосредственного участия в таких мероприятиях, а также медицинские документы, которые подтверждают ранение, контузию, увечье.
Напомним, в Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. Так, условием предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение ими лично или в составе воинской части (учреждения, заведения) боевых задач.
Во вторник, 7 февраля, в Украине официально продлили военное положение и мобилизацию. Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая.
С 5 января 2023 года в Украине заработал новый порядок военного учета. Из ключевых изменений: теперь призывникам нужно становиться на учет с 16 лет, а прием на работу или обучение будет происходить только после подтверждения состояния на учете.

Справка Finance.ua:

Новый порядок воинского учета утвержден постановлением Кабинета министров № 1487. Он на самом деле не сильно отличается от предыдущего, датированного 2021 годом. Впрочем, есть существенные изменения:
  • постановка на воинский учет происходит с 16, а не с 17 лет, как было раньше;
  • на воинский учет можно встать даже за границей — консульствам и посольствам Украины предоставили соответствующие полномочия;
  • прием на работу или обучение будет происходить только при наличии документов о постановке на учет — приписного свидетельства или военного билета;
  • учебные заведения, которые готовят женщин по медицинской или фармацевтической специальности, должны поставить таких женщин на учет.

Воинский учет в Украине по-новому

По материалам:
Finance.ua
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