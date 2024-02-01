Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — Finance.ua

Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля Сегодня 08:55 — Личные финансы

Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля

В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых военнообязанные призываются в ряды Сил обороны Украины. Однако существуют категории, которые под мобилизацию не подпадают.

Законодательством предусмотрено, что некоторые категории граждан имеют право пересекать границу даже в особый период.

Перечень определен постановлением № 57 Кабинета Министров Украины «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины».

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По состоянию здоровья могут выехать:

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов (направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что загранучреждение здравоохранения принимает на лечение) и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты, или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из ТЦК, доказывающие это.

По семейным обстоятельствам:

родители-одиночки (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родственники, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, имеющие жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и сопровождающие для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекуны лиц с инвалидностью, признанные судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

По профессии:

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения из воинской части;

военные, проходящие военную подготовку за границей;

сотрудники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники заведений ухода, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ могут выехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям в правила бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников. Как отмечается, депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от должности, воинского звания или возраста. Главное условие — компания должна работать в белую и платить налоги в бюджет.

Справка Finance.ua:

Кого могут забронировать от мобилизации в феврале 2024 года:

Бронированию от мобилизации подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах местного самоуправления, других, необходимых для функционирования, органах во время военного положения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих установленные мобилизационные задачи или заказы, необходимые для выполнения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики в особый период.

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