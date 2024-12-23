Кто из мобилизованных попадает в штурмовые подразделения: в ТЦК назвали категорию мужчин — Finance.ua
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Кто из мобилизованных попадает в штурмовые подразделения: в ТЦК назвали категорию мужчин

Личные финансы
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Кто из мобилизованных попадает в штурмовые подразделения: в ТЦК назвали категорию мужчин
Кто из мобилизованных попадает в штурмовые подразделения: в ТЦК назвали категорию мужчин
Молодежь до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения, тогда как люди старшего возраста попадают в подразделения обеспечения, артиллерийских и инженерных войск.
Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.
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«Молодежь до 45 лет в основном направлена ​​в штурмовые подразделения. Люди старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Национальной гвардии или Государственной службы», — уточнил он.
Невозможно определить конкретные регионы или подразделения, где мобилизация проходит более активно, большинство новобранцев сначала направляют в учебные центры.
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«После воинской части могут быть призваны только те военнообязанные, которые проходили службу не более 10 лет назад, были уволены и по состоянию здоровья пригодны. Приблизительно 90% мобилизованных проходят подготовку в учебных заведениях перед началом службы», — сказал представитель военкомата.
Количество мобилизованных зависит от численности состоящих на учете военнообязанных в конкретном регионе. В Сумской области может создаться впечатление, что мобилизация более интенсивная, чем в западных регионах, однако это обусловлено разницей в количестве зарегистрированных военнообязанных.
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Процесс мобилизации осуществляется с помощью автоматизированной системы «Оберег». Например, в Запорожской области может быть больше воинских частей, нуждающихся в доукомплектовании, чем в Сумской, что влияет на объемы мобилизации в разных регионах.
Все зависит от потребности государства. Если есть необходимость укомплектования определенных подразделений, это делается", — сказал Монукало.
По материалам:
Вголос
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