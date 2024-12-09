ТЦК может проводить мобилизацию и без полицейских — Клименко Сегодня 12:21 — Казна и Политика

ТЦК может проводить мобилизацию и без полицейских — Клименко

Если говорить о том, должна ли полиция работать с ТЦК в плане мобилизации граждан, то здесь нужно смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но ТЦК могут это делать и без полицейских.

Об этом в интервью « РБК-Украина » сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Отвечая на вопрос, должна ли полиция быть с ТЦК, или у нее есть более важные дела, министр назвал этот вопрос риторическим.

«Нужно смотреть на каждый регион и возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, у них есть на это соответствующие права», — сказал Клименко.

По его словам, украинцы, которые считают, что их права как-то нарушаются, тоже должны понимать, что у них есть конституционные обязанности, и что это не следует обсуждать.

«Потому что мы сначала ищем тех, кто должен уйти на фронт и кого мобилизовать. Сидя дома или за границей, говорим о своих правах, а об обязанностях забываем говорить. А эти обязанности четко прописаны в Конституции, к которой сами граждане постоянно обращаются», — заявил министр.

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Клименко проинформировал, что правоохранители работают исключительно в рамках своих полномочий и охраняют публичный порядок.

«И несмотря на то, что у ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан, они просят — это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали сотрудников ТЦК. Мы следим за соблюдением правопорядка и прав граждан», — сказал глава МВД.

Журналист задал министру вопросы относительно сотрудничества полиции и ТЦК и о том, что в сторону полиции иногда звучит критика, в частности, речь идет о случае с концертом «Океана Эльзы», и отметил, что в ТЦК якобы всю ответственность за этот инцидент переводят на полицию.

Клименко ответил, что это единичные случаи, которые все пытаются посмаковать, и потом их освещают враги Украины, вносят вклад в «немобилизацию».

«И люди начинают довольно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы — превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи», — проинформировал министр внутренних дел.

Как сообщалось, вечером 11 октября в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они совместно с патрульной полицией проверяли военно-учетные документы у посетителей мероприятия. В ходе проверки документов у нескольких мужчин были обнаружены проблемы, некоторые же отказывались показывать документы сотрудникам ТЦК. По информации СМИ, эти лица были задержаны и увезены в ТЦК.

Укрінформ По материалам:

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