Что должны делать представители ТЦК при проверке документов — Finance.ua

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Что должны делать представители ТЦК при проверке документов

Казна и Политика
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Во время военного положения работники территориальных центров комплектования и полиции имеют право проверять военно-учетные документы у граждан. Оповещения могут производиться в общественных местах, на блокпостах, по месту работы, учебы или проживания.
Какие именно документы могут проверять сотрудники ТЦК и СП, зависит от статуса гражданина.
У призывников попросят показать удостоверение о приписке к призывному участку, у военнообязанных это военный билет или временное удостоверение, а у резервистов — военный билет. Или мужчины могут показывать электронный военно-учетный документ, который доступен в приложении «Резерв+» или «Дія». У него такая ​​же юридическая сила, как и у бумажного.
В то же время сотрудники ТЦК при проведении проверки должны соблюдать установленные процедуры:
  • представиться, назвав свои данные и должность;
  • предоставить служебное удостоверение или другой документ для подтверждения своих полномочий.
При проверке документов работники ТЦК должны определить статус гражданина, сверить его персональные данные и информацию из военно-учетного документа с записями в реестре «Оберег». Для этого можно использовать определенную технику.
Проверку также могут проводить сотрудники полиции и Государственной пограничной службы. Как и работники ТЦК, они должны предъявлять свои документы и разъяснять цель проверки.

Где могут проводить проверки

Законом не установлены ограничения относительно мест, где представители ТЦК имеют право проверять документы и выдавать повестки. Это могут быть любые локации, в которых находятся военнообязанные граждане.
Напомним, что согласно действующему законодательству, повестки могут вручаться военнообязанным и резервистам круглосуточно:
  • по месту жительства или регистрации;
  • на работе или учебе;
  • в общественных местах, домах и сооружениях, в том числе в местах массового скопления людей;
  • на пунктах пропуска (блокпостах) и через государственную границу;
  • территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Законодательство не предусматривает возможности отказа от повестки. В случае такой попытки представители ТЦК или полиции имеют право составить акт об отказе, фиксируя это фото- и видеосъемкой.
По материалам:
Фокус
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