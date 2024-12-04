Что должны делать представители ТЦК при проверке документов — Finance.ua

Что должны делать представители ТЦК при проверке документов Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Во время военного положения работники территориальных центров комплектования и полиции имеют право проверять военно-учетные документы у граждан. Оповещения могут производиться в общественных местах, на блокпостах, по месту работы, учебы или проживания.

Какие именно документы могут проверять сотрудники ТЦК и СП, зависит от статуса гражданина.

У призывников попросят показать удостоверение о приписке к призывному участку, у военнообязанных это военный билет или временное удостоверение, а у резервистов — военный билет. Или мужчины могут показывать электронный военно-учетный документ, который доступен в приложении «Резерв+» или «Дія». У него такая ​​же юридическая сила, как и у бумажного.

В то же время сотрудники ТЦК при проведении проверки должны соблюдать установленные процедуры:

представиться, назвав свои данные и должность;

предоставить служебное удостоверение или другой документ для подтверждения своих полномочий.

При проверке документов работники ТЦК должны определить статус гражданина, сверить его персональные данные и информацию из военно-учетного документа с записями в реестре «Оберег». Для этого можно использовать определенную технику.

Проверку также могут проводить сотрудники полиции и Государственной пограничной службы. Как и работники ТЦК, они должны предъявлять свои документы и разъяснять цель проверки.

Где могут проводить проверки

Законом не установлены ограничения относительно мест, где представители ТЦК имеют право проверять документы и выдавать повестки. Это могут быть любые локации, в которых находятся военнообязанные граждане.

Напомним, что согласно действующему законодательству, повестки могут вручаться военнообязанным и резервистам круглосуточно:

по месту жительства или регистрации;

на работе или учебе;

в общественных местах, домах и сооружениях, в том числе в местах массового скопления людей;

на пунктах пропуска (блокпостах) и через государственную границу;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Законодательство не предусматривает возможности отказа от повестки. В случае такой попытки представители ТЦК или полиции имеют право составить акт об отказе, фиксируя это фото- и видеосъемкой.

Фокус По материалам:

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