Штрафы ТЦК в «Резерв+» можно будет оплатить даже за границей: кого это будет касаться — Finance.ua

Штрафы ТЦК в «Резерв+» можно будет оплатить даже за границей: кого это будет касаться Сегодня 15:13

Штрафы ТЦК в «Резерв+» можно будет оплатить даже за границей: кого это будет касаться

Украинцы, находящиеся за границей и нарушившие правила военного учета, смогут уплатить штрафы через приложение «Резерв+», если ВРУ примет законопроект № 12 093. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По словам чиновницы, законопроект предлагает сделать процесс уплаты штрафов максимально удобным. Благодаря функционалу в приложении граждане смогут оплатить штраф в несколько кликов, без необходимости лично посещать ТЦК. Особенно это актуально для тех, кто находится за пределами Украины.

Если человек самостоятельно инициирует уплату штрафа, он сможет оплатить всего 50% его суммы. К примеру, при стандартном штрафе в 17 000 грн сумма скидки составит 8 500 грн.

Как будут работать штрафы в «Резерв+»

Нарушители смогут через Электронный кабинет военнообязанного в приложении подать заявку на рассмотрение своего дела, уточнить персональные данные и уплатить штраф. Таким образом, процесс станет проще и доступнее даже для тех, кто находится за границей.

Екатерина Черногоренко также отметила, что действующее постановление Кабмина № 932 разрешает дистанционную постановку на военный учет для мужчин, находящихся за границей и не достигших призывного возраста. Впрочем, эта возможность не распространяется на нарушивших правила военного учета.

Введение цифровых штрафов может упростить получение документов для парней в возрасте 18−25 лет и помочь другим украинцам за границей избежать блокирования банковских счетов или ареста имущества.

По словам Черногоренко, паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников «Оберег», в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. То есть, и тем, кто выехал до 2022 года, в частности, на обучение или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел стать физически на учет в ТЦК. Проблема заключается в том, что эти парни могут считаться нарушителями военного учета.

В настоящее время функции уплаты штрафов в «Резерв+» еще нет, однако ее планируют добавить уже в ближайшее время после принятия законопроекта. 25 октября Комитет Сергея Ионушаса рекомендовал принять законопроект № 12 093 за основу, но ВРУ пока не рассмотрела его.

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