Кто имеет право на соцпособие в 6,4 тыс. грн — Finance.ua

Кто имеет право на соцпособие в 6,4 тыс. грн Сегодня 17:50 — Казна и Политика

Кто имеет право на соцпособие в 6,4 тыс. грн

В Украине некоторые граждане могут оформить социальные выплаты в размере 6,4 тыс. грн. Об этом сообщается на портале «Дія».

Кто может получить

Речь идет о финансовой помощи человеку, который ухаживает за больным ребенком.

Такое пособие могут оформить семьи, которые не получают пособия по инвалидности ребенка.

Государственное пособие имеет право получить один из родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекун, попечитель, ухаживающий за больным ребенком.

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Условия

Среди условий — постоянное проживание и осуществление ухода за ребенком, больным одним или более видами болезней:

тяжелое перинатальное поражение нервной системы;

тяжелый врожденный порок развития;

редкое орфанное заболевание;

онкологическое, онкогематологическое заболевание;

детский церебральный паралич;

тяжелое психическое расстройство;

сахарный диабет первого типа (инсулинозависимые);

острое или хроническое заболевание почек четвертой степени;

ребенок, имеющий тяжелую травму;

ребенок, нуждающийся в трансплантации органа/паллиативной помощи.

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом).

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

Копия решения суда об установлении опеки (для опекунов)

Копия свидетельства о рождении ребенка (по предъявлению оригинала)

Заявление одного из родителей установленного образца (при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность).

Условия и случаи предоставления

Факт заболевания ребенка или получение ребенком тяжелой травмы.

Пособие назначается с даты обращения на каждого больного ребенка в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста и выплачивается в течение шести месяцев:

для детей до 6 лет — 5,12 тыс. грн;

для детей от 6 до 18 лет — 6,39 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Кто может получить пособие в 10 800 грн. Как сообщает Минреинтеграции, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в рамках обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы.

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