Кто может получить пособие в 10 800 грн: детали — Finance.ua

Кто может получить пособие в 10 800 грн: детали Сегодня 15:15 — Личные финансы

Как сообщает Минреинтеграции, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в рамках обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы.

Размер пособия

На этот раз единовременное экстренное денежное пособие в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, включая взрослых до 2 человек) получили 7278 человек, в том числе 3128 детей.

Для предоставления этого транша финансовой поддержки эвакуированным семьям фонд направил более 74 миллионов гривен.

За последние 4 месяца ЮНИСЕФ предоставил денежную помощь 21 800 домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из громад, где была объявлена ​​обязательная эвакуация, охватив 71 400 человек, в том числе 36 700 детей.

Выплаты производились семьям с детьми, относившимися к одной или нескольким уязвимым категориям:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

В случае наличия вопросов выплат и регистрации следует обращаться в ближайший орган социальной защиты населения в громаде, в которую переехала семья с детьми, с заявлением о выплате соответствующего пособия.

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