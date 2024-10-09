Кто может получить пособие в 10 800 грн: детали — Finance.ua
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Кто может получить пособие в 10 800 грн: детали

Личные финансы
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Как сообщает Минреинтеграции, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в рамках обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы.

Размер пособия

На этот раз единовременное экстренное денежное пособие в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, включая взрослых до 2 человек) получили 7278 человек, в том числе 3128 детей.
Для предоставления этого транша финансовой поддержки эвакуированным семьям фонд направил более 74 миллионов гривен.
За последние 4 месяца ЮНИСЕФ предоставил денежную помощь 21 800 домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из громад, где была объявлена ​​обязательная эвакуация, охватив 71 400 человек, в том числе 36 700 детей.
Выплаты производились семьям с детьми, относившимися к одной или нескольким уязвимым категориям:
  • в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
  • семья многодетная с детьми до 18 лет;
  • детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;
  • семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.
В случае наличия вопросов выплат и регистрации следует обращаться в ближайший орган социальной защиты населения в громаде, в которую переехала семья с детьми, с заявлением о выплате соответствующего пособия.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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