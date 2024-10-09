Хто може отримати допомогу в 10 800 грн: деталі — Finance.ua

Хто може отримати допомогу в 10 800 грн: деталі Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Як повідомляє Мінреінтеграції, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) здійснив виплати для сімей із дітьми, які в межах обов’язкової евакуації виїхали з Глухівської, Есманської та Свеської громад Сумської області до більш безпечних районів.

Розмір допомоги

Цього разу одноразову екстрену грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім’ї (максимум 5 осіб, включно з дорослими до 2 людей) отримали 7278 осіб, зокрема 3128 дітей.

Для надання цього траншу фінансової підтримки евакуйованим сім’ям фонд спрямував понад 74 мільйони гривень.

Загалом за останні 4 місяці ЮНІСЕФ надав грошову допомогу 21 800 домогосподарствам у Донецькій, Харківській і Сумській областях із громад, де було оголошено обов’язкову евакуацію, охопивши 71 400 осіб, в тому числі 36 700 дітей.

Виплати здійснювалися родинам із дітьми, які належали до однієї чи кількох вразливих категорій:

у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

У разі наявності питань щодо виплат і реєстрації слід звертатися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді, до якої переїхала родина з дітьми, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

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