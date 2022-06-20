Кто и как может забрать имущество во время военного положения и как его вернуть — Finance.ua

Кто и как может забрать имущество во время военного положения и как его вернуть

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Кто и как может забрать имущество во время военного положения и как его вернуть

С начала полномасштабного военного вторжения российской федерации на территорию нашего государства введено военное положение. Действие такого правового режима в государстве предусматривает возможность ограничения некоторых прав граждан, в частности, гарантированное законодательством право собственности путем принудительного отчуждения и изъятия имущества у его собственников для нужд государства.

Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Что такое принудительное отчуждение и изъятие имущества

Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только в виде исключения исходя из мотивов общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости.

Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.

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Принудительное отчуждение имущества состоит в лишении владельца права собственности на индивидуально определенное имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, которое переходит в собственность государства для использования в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения при условии предварительного или последующего полного возмещения его стоимости.

Изъятие имущества, в отличие от принудительного отчуждения, — это лишение государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений права хозяйственного ведения или оперативного управления индивидуально определенным государственным имуществом с целью его передачи для нужд государства в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения. Изъятие осуществляется без возмещения стоимости.

Кто имеет право принудительно отчуждать имущество в условиях военного положения

Принудительное отчуждение или изъятие имущества в связи с введением и выполнением мер правового режима военного положения проводится по решению военного командования, согласованному соответственно с областной, районной, городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета.

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В случае изъятия имущества для удовлетворения потребностей государства в условиях военного положения военное командование составляет акт, в котором указывается:

название военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении или изъятии такого имущества, или военного командования или органа, принявшего такое решение;

сведения о владельце имущества;

сведения о документе, удостоверяющем право собственности на имущество (при наличии);

конкретное описание имущества, которого будет достаточно для его идентификации;

сумма выплаченных средств (если предварительно возмещается его стоимость).

Акт подписывается владельцем имущества или его законным представителем и уполномоченными лицами военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении имущества, или военного командования или органа, принявшего такое решение, и скрепляется печатями военного командования и/или указанных органов.

К акту прилагается документ, содержащий вывод о стоимости имущества на дату его оценки, которая проводилась в связи с принятием решения о его принудительном отчуждении.

Как получить компенсацию за принудительно отчужденное имущество в условиях военного положения

Компенсация за принудительно отчужденное имущество производится военным командованием из средств государственного бюджета. При этом компенсация может производиться как перед, так и после его отчуждения имущества.

Для получения следующей полной компенсации за принудительно отчужденное имущество его бывший владелец или уполномоченное им лицо после отмены правового режима военного положения должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку по месту отчуждения имущества с заявлением, к которому прилагается акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества.

Заявление о возврате средств должно содержать следующие сведения:

полное наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица;

местонахождение юридического лица или место жительства или нахождения физического лица;

идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта физического лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия такого номера и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте);

реквизиты банковского счета.

Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости производится в течение следующих пяти бюджетных периодов.

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