Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
Списание кредита будет доступно для определенной категории граждан и имущества. В частности, общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не должна превышать для квартиры 140 кв. м, для жилого дома — 250 кв. м, и оно должно быть единственным местом проживания семьи заемщика.
Законопроектом предусмотрен срок для подачи заявок — период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения.
Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.
Справка Finance.ua:
глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что механизм может быть применен к заемщикам, которые до 24 февраля не имели задолженностей по этому кредиту. Согласно законопроекту, будут списывать или замораживать и тело кредита, и начисленные проценты.