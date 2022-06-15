При каких условиях будет возможно списание кредитов на уничтоженное имущество — детали законопроекта — Finance.ua
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При каких условиях будет возможно списание кредитов на уничтоженное имущество — детали законопроекта

Сегодня 08:05Личные финансы
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При каких условиях будет возможно списание кредитов на уничтоженное имущество — детали законопроектаПри каких условиях будет возможно списание кредитов на уничтоженное имущество — детали законопроекта
В Верховную Раду внесли законопроект 7441-1 для физлиц, которые взяли кредит на покупку квартиры или машины, но потеряли их из-за боевых действий или оккупации.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Документ предусматривает приостановление выплат по кредитам для физлиц-заемщиков кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
  • оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;
  • повреждено или уничтожено в результате военных действий, при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.
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Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
Списание кредита будет доступно для определенной категории граждан и имущества. В частности, общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не должна превышать для квартиры 140 кв. м, для жилого дома — 250 кв. м, и оно должно быть единственным местом проживания семьи заемщика.
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Если же речь идет об автомобиле, он также должен быть единственным, и рабочий объем двигателя не должен превышать 2500 см.
Чтобы кредит списали, необходимо, чтобы по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствовала просроченная задолженность по этому договору.
Важно, чтобы целью получения такого кредита согласно договору было приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
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Законопроектом предусмотрен срок для подачи заявок — период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения.
Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Справка Finance.ua:

  • глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что механизм может быть применен к заемщикам, которые до 24 февраля не имели задолженностей по этому кредиту. Согласно законопроекту, будут списывать или замораживать и тело кредита, и начисленные проценты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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