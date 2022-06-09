В Украине появится единый документ, где будут фиксировать убытки по разрушенным домам: выплату средств обещают ускорить — Finance.ua
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В Украине появится единый документ, где будут фиксировать убытки по разрушенным домам: выплату средств обещают ускорить

Сегодня 12:02Недвижимость
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В Украине появится единый документ, где будут фиксировать убытки по разрушенным домам: выплату средств обещают ускоритьВ Украине появится единый документ, где будут фиксировать убытки по разрушенным домам: выплату средств обещают ускорить, Reuters
Украинские власти ускорят компенсацию средств гражданам, у которых разрушены дома в результате полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас разрабатывается единый документ, где будут фиксироваться убытки по каждому помещению.
Такое решение было принято на совещании с участием министров, народных депутатов и представителей Офиса президента.
«О восстановлении жилья. Понимаем, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения. Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал: государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Министерству развития общин и территорий поручено в максимально сжатые сроки определить единый документ, которым будут фиксироваться убытки по каждому дому и квартире. А также упростить порядок получения документа.
Представители власти также определили этапы восстановления Украины в результате полномасштабного вторжения агрессора.
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Первый этап предусматривает восстановление объектов, получивших незначительные повреждения, которые можно и целесообразно ремонтировать уже сейчас. Речь, в частности, о критических объектах и объектах социальной инфраструктуры, таких как школы и больницы.
Государство в софинансировании с местными властями должно восстановить электро-, водо-, тепло- и газоснабжение, а также транспортную инфраструктуру в деоккупированных регионах. Кроме того, разрабатываются планы быстрого восстановления громад, которые могут быть деоккупированы в ближайшее время.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: УНН
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