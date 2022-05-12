Зеленский внес законопроект о принудительной конфискации имущества у всех россиян — Finance.ua
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Зеленский внес законопроект о принудительной конфискации имущества у всех россиян

Сегодня 12:21Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 7371 «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов».
Им он предлагает утвердить свой одноименный указ. Согласно документу, конфискованные ресурсы должны использоваться, среди прочего, для защиты национальных интересов Украины в войне с россией.
«Указ президента, которым введено в действие решение СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности рф и его резидентов, не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине подлежит утверждению Верховной Радой путем принятия соответствующего закона», — говорится в документе.
Куда направят конфискованные российские ресурсы
Конфискованные ресурсы должны использоваться для защиты государственного суверенитета Украины. А также:
  • территориальной целостности и независимости Украины;
  • ее национальных интересов в условиях полномасштабной агрессивной войны, развязанной россией.
В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель убежден, что сотни миллиардов евро замороженных активов рф нужно потратить на восстановление Украины. Впрочем, юридически реализовать такое решение не так просто, поэтому в ЕС разрабатывают специальное решение.
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В частности, Мишель уже поручил своей юридической службе разработать варианты конфискации и передачи Украине активов «некоторых стран» и физлиц таким образом, чтобы это не нарушило верховенство права, но при этом не длилось годами.
«На мой взгляд, это вопрос справедливости: не только заморозить активы, но и их конфисковать, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей. Особенно для восстановления страны», — убежден он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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