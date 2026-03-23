Крупный промышленный комплекс в Киевской области выставили на продажу за $10 млн (детали) Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

В Киевской области в городе Переяслав-Хмельницкий предлагается к продаже промышленный комплекс общей площадью 49 390 кв. м, расположенный на земельном участке 22,37 га.

Об этом пишет inventure

Стоимость

Стоимость объекта составляет $9,8 млн.

Комплекс может реализовываться как единый целостный имущественный комплекс или разделен на три отдельные части в зависимости от потребностей инвестора.

Характеристики

Объект проектировался и строился в 1985—1990 годах как предприятие военно-промышленного комплекса по производству высокоточных приборов для специальной техники. Сегодня он сохраняет значительный промышленный потенциал и может быть адаптирован под современное производство, складскую логистику, машиностроение, оборонно-промышленные нужды или размещение индустриального парка.

Одно из ключевых преимуществ актива — его локация. Комплекс расположен непосредственно в черте города, в 65 км от Киева и всего в 45 км от международного аэропорта Борисполь.

Инфраструктура комплекса включает электроснабжение мощностью 3,6 МВт с возможностью расширения до 11 МВт, газораспределительную подстанцию, центральное водоснабжение, канализацию, отопление, а также четыре отдельных въезда. На территории расположены офисные, производственные и складские помещения, а также парковка для легкового и грузового транспорта.

В состав комплекса входят производственный корпус площадью 11 782 кв. м, модуль НИР на 2520 кв. м, модуль ПНР на 3059 кв. м, энергоблок площадью 2760 кв. м, административный корпус на 3016 кв. м, недостроенный сборочный корпус площадью 18 750 кв. м, а также складские и вспомогательные постройки. Часть производственных помещений оснащена крановым оборудованием, что позволяет быстрее адаптировать площадку под запуск промышленной деятельности.

Земельный участок имеет промышленное целевое назначение, правильную прямоугольную форму и находится в аренде до 2033 года. В материалах к продаже отмечается, что арендная плата невысокая, что повышает привлекательность объекта для долгосрочного промышленного использования.

