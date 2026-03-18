0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Украинский оборонный стартап вышел на американскую биржу Nasdaq

Фондовый рынок
89
Семнадцатого марта Украинский Defense-tech стартап Swarmer провел первичное размещение акций на бирже The Nasdaq Capital Market.
Об этом идет речь на сайте биржи.
Акции компании торгуются на Nasdaq под тикером SWMR.
Компания объявила об установлении цены первичного публичного размещения акций в размере 3 000 000 акций обычного капитала по цене 5,00 долларов.
Компания также предоставила 30-дневную опцию на приобретение дополнительных 450 000 акций по цене публичного размещения за вычетом андеррайтерских скидок и комиссий.
Swarmer вышел на The Nasdaq Capital Market, биржа для компаний с капитализацией до 2 млрд дол.
К утру 18 марта акции компании торгуются за 31 доллар/акция.
Компанию основали в 2023 году Сергей Куприенко и Алекс Финк. Она разрабатывает платформу на основе искусственного интеллекта для автоматизированного управления группами беспилотников: программное обеспечение позволяет одному оператору контролировать до 25 дронов, работающих согласованно как единая система.
Алгоритмы платформы обучены на данных более 100 000 боевых вылетов, благодаря чему ИИ воспроизводит тактику опытных операторов и способен эффективно действовать даже в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.
Компания Lucid Capital Markets организовала размещение акций украинского оборонного стартапа.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems