Украинский оборонный стартап вышел на американскую биржу Nasdaq

Семнадцатого марта Украинский Defense-tech стартап Swarmer провел первичное размещение акций на бирже The Nasdaq Capital Market.

Об этом идет речь на сайте биржи.

Акции компании торгуются на Nasdaq под тикером SWMR.

Компания объявила об установлении цены первичного публичного размещения акций в размере 3 000 000 акций обычного капитала по цене 5,00 долларов.

Компания также предоставила 30-дневную опцию на приобретение дополнительных 450 000 акций по цене публичного размещения за вычетом андеррайтерских скидок и комиссий.

Swarmer вышел на The Nasdaq Capital Market, биржа для компаний с капитализацией до 2 млрд дол.

К утру 18 марта акции компании торгуются за 31 доллар/акция.

Компанию основали в 2023 году Сергей Куприенко и Алекс Финк. Она разрабатывает платформу на основе искусственного интеллекта для автоматизированного управления группами беспилотников: программное обеспечение позволяет одному оператору контролировать до 25 дронов, работающих согласованно как единая система.

Алгоритмы платформы обучены на данных более 100 000 боевых вылетов, благодаря чему ИИ воспроизводит тактику опытных операторов и способен эффективно действовать даже в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

Компания Lucid Capital Markets организовала размещение акций украинского оборонного стартапа.

