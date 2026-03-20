iPhone 17e появился в Украине: какая цена (фото, видео)

В Украине уже появился самый доступный смартфон компании — iPhone 17e. Устройство продается в 2 модификациях памяти и трех цветах, сообщает mezha.uа.

Цена, цвета

iPhone 17e 256 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 37 999 грн (акционная цена 34 999 грн).

iPhone 17e 512 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 47 999 грн (акционная цена 44 999 грн).

Характеристики

iPhone 17e получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с яркостью до 1200 нит и защитным стеклом Ceramic Shield 2, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон работает на 6-ядерном чипе A19, созданном по 3-нм техпроцессу, и имеет модем C1X.

Он оснащен 4-ядерной графикой, Neural Accelerator и 16-ядерным Neural Engine.

По данным Apple, устройство может работать до 26 часов при просмотре видео. За 30 минут проводной зарядки можно получить около 50% заряда. Кроме того, компания значительно улучшила беспроводную зарядку — теперь это Qi2 с мощностью до 15 Вт.

Что касается камеры, то iPhone 17e имеет одну 48-Мп Fusion-камеру, но она фактически заменяет две благодаря поддержке 2-кратного оптического зума.

Напомним, Apple перевела несколько старых моделей iPhone в категорию «устаревших». Это означает, что компания больше не поставляет оригинальные запчасти и не предоставляет официальный ремонт для этих устройств. Теперь их не будут обслуживать ни в авторизованных сервисах, ни в фирменных магазинах бренда. В список добавили:

iPhone 5;

iPhone 4 8ГБ.

2600 и 2900 долларов соответственно. Также ранее писали, что осенью 2026 года ожидается выход первого складного устройства от Apple, которое будет называться iPhone Ultra. Стоимость дешевой версии на 256 ГБ составит около 2300 долларов (~100 тысяч грн). Модификации с 512 ГБ и 1 ТБ окажутся гораздо дороже —

