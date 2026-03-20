iPhone 17e появился в Украине: какая цена (фото, видео)

В Украине уже появился самый доступный смартфон компании — iPhone 17e. Устройство продается в 2 модификациях памяти и трех цветах, сообщает mezha.uа.

Цена, цвета

iPhone 17e 256 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 37 999 грн (акционная цена 34 999 грн).
iPhone 17e 512 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 47 999 грн (акционная цена 44 999 грн).
Характеристики

iPhone 17e получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с яркостью до 1200 нит и защитным стеклом Ceramic Shield 2, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Смартфон работает на 6-ядерном чипе A19, созданном по 3-нм техпроцессу, и имеет модем C1X.
Он оснащен 4-ядерной графикой, Neural Accelerator и 16-ядерным Neural Engine.
По данным Apple, устройство может работать до 26 часов при просмотре видео. За 30 минут проводной зарядки можно получить около 50% заряда. Кроме того, компания значительно улучшила беспроводную зарядку — теперь это Qi2 с мощностью до 15 Вт.
Что касается камеры, то iPhone 17e имеет одну 48-Мп Fusion-камеру, но она фактически заменяет две благодаря поддержке 2-кратного оптического зума.
Напомним, Apple перевела несколько старых моделей iPhone в категорию «устаревших». Это означает, что компания больше не поставляет оригинальные запчасти и не предоставляет официальный ремонт для этих устройств. Теперь их не будут обслуживать ни в авторизованных сервисах, ни в фирменных магазинах бренда. В список добавили:
  • iPhone 5;
  • iPhone 4 8ГБ.
Также ранее писали, что осенью 2026 года ожидается выход первого складного устройства от Apple, которое будет называться iPhone Ultra. Стоимость дешевой версии на 256 ГБ составит около 2300 долларов (~100 тысяч грн). Модификации с 512 ГБ и 1 ТБ окажутся гораздо дороже — 2600 и 2900 долларов соответственно.
